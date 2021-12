'El buen patrón', preseleccionada als Oscar com a millor pel·lícula internacional

El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, ha estat preseleccionada per l'Acadèmia de Hollywood als Oscar com a millor pel·lícula internacional. El film ha passat el tall de les 10 escollides entre les candidates de tot el món. Juntament a El buen patrón s'ha triat l'australiana Great freedom, la belga Playground, la butanesa Lunana, la danesa Flykt, la finlandesa Hitty nro 6, l'alemanya Ich bin dein Mensch, la islandesa Lamb, la iranana Ghahreman la italiana È stata la mano di Dio, la japonesa Doraibu mai kâ, la kosovar Hive, la mexicana Noche de fuego, la noruega Verdens verste menneske i la panamenya Plaza Catedral.

La pel·lícula va aconseguir 20 candidatures als premis Goya

La cinta d'Aranoa s'enfronta, entre d'altres, a la islandesa Lamb, de Valdimar Jóhansson, que va ser premiada com a millor pel·lícula a la darrera edició del Festival de Sitges. Un altre dels competidors d'El buen patrón és l'últim film de l'italià Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, estrenada a Espanya amb el títol Fue la mano de Dios.



La pel·lícula que torna a ajuntar Fernando León de Aranoa i Javier Bardem després de Los lunes al sol arriba a les nominacions dels Oscar després d'haver aconseguit 20 candidatures als premis Goya.



L'entorn laboral torna a ser el motor del film, una radiografia tragicòmica de les relacions socials. La producció es va presentar a la secció oficial a competició del Festival de Sant Sebastià i es va estrenar als cinemes el 15 d'octubre.



León de Aranoa ja va ser escollit el 2002 per representar l'Estat als Oscar amb la premiada Los lunes al sol. Amb tot, no va aconseguir passar el tall per ser nominada a millor pel·lícula internacional, malgrat que va recollir nombroses distincions.