Buhos estrena 'Amb tu', una cançó amb la col·laboració dels fills del líder de la banda, Guillem Solé

Buhos ha estrenat Amb tu (Halley Records), una cançó que compta amb la col·laboració dels dos fills del líder de la banda, Guillem Solé. La Ivet, de deu anys, i l'Ixent, de catorze, han estat els encarregats d'escriure part de la lletra i de gravar les línies de guitarra, respectivament. El tema, que ha estat gravat i produït per David Rosell al seu estudi de Can Pardaler d'Artés, va sortir a la llum la setmana passada, però s'ha publicat a les plataformes de música en streaming aquest dilluns.



La cançó va sorgir com un joc a l'habitació que tenen a casa per a la música. La lletra parla de l'amor que es tenen com a família i de la felicitat del pare quan la Ivet el desperta després d'una nit de concert: "Ja ha sortit al sol a sobre del mar. Deixa ja el llençol que ens hem de llevar. Bon dia. Bon dia".

La banda de Calafell continuarà girant durant el 2025 i ja ha anunciat els concerts que formaran part de la gira de presentació del nou disc que passarà per Madrid i Rotterdamm, entre moltes altres ciutats, i que s'aturarà dues nits a la Sala Razzmatazz de Barcelona.