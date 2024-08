Julieta i Mushkaa publiquen un nou tema juntes: 'Vaya liada'

Les cantants Julieta i Mushkaa han publicat un nou tema plegades que porta per títol Vaya liada. Es tracta d'una cançó que signen de la mà de aka luigi, Bexnil, roots i nusar3000 i de la qual havien avançat diversos fragments a les xarxes en les darreres setmanes. La lletra de la nova cançó és en català.

El tema compta també amb un videoclip on es pot veure les dues artistes en diferents ubicacions, com per exemple en una piscina o a l'interior d'una casa.

No es tracta de la primera cançó que publiquen juntes, ja que més enllà de coincidir en diversos esdeveniments i concerts, fa un any havien publicat el tema No m'estima +.

El tema, publicat l'11 d'agost del 2023, ja acumula més de 680.000 reproduccions a YouTube.