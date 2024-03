Així sona 'SexeSexy', l'esperada cançó conjunta de les germanes Mushkaa i Bad Gyal

Mushkaa i Bad Gyal han publicat la seva esperada cançó conjunta SexeSexy, un tema cantat en català i castellà a ritme de música urbana, i que va acompanyat d'un videoclip. Per bé que la confirmació va arribar fa uns dies, feia mesos que s'especulava amb aquesta anhelada colaboració. Les germanes Irma i Alba Farelo treuen la cançó coincidint en un bon moment de les seves trajectòries musicals.

En concret, les dues cantants van fer l'anunci del tema el passat 13 de març a través de la xarxa social TikTok, a la qual van penjar un vídeo on se les veia interpretant part de la cançó. El vídeo va ser retirat de la plataforma digital pel llenguatge explícit de la lletra, però no abans que els seguidors de les artistes se n'haguessin fet ressò en aquesta i en altres xarxes socials.

La mateixa Mushkaa va difondre la restricció al seu compte de la xarxa X, on va afirmar que l'havien retirat per "repartir massa swag", veu anglesa per a la paraula 'estil'. El nou single suposa un "pont perfectament orgànic" entre les dues artistes germanes i els seus respectius universos. És un tema produït per Bexnil, amb tocs d'afrobeat i ancorat en un lleuger ritme de reaggeton.

Pel que fa al videoclip, realitzat per Artasans, serveix per fer tornar tant a Bad Gyal com a Mushkaa als seus orígens a Vilassar de Mar, i reflecteix la relació entre ambdues. Rodejades d'amics, festa i platja, les dues artistes exploren una faceta més sensual cantant a les seves respectives parelles.

En un bon moment musical

Mushkaa ha publicat aquest any l'àlbum Sexy Sensible, va rebre dos guardons als premis Enderrock i forma part de la programació de molts dels festivals del país. Per altra banda, Bad Gyal es troba amb la carrera més consolidada: va arribar a omplir el Palau Sant Jordi quan va presentar l'àlbum La joia a la capital barcelonina, que ha arribat després de vuit anys de trajectòria.

Ara es troba immersa en la presentació del treball, que va sortir a principis d'any. De cara a aquesta primavera, té previstos diversos concerts a l'Estat i a l'estranger en una gira que s'iniciarà a Madrid i València. Es tracta d'una aposta ambiciosa, que la portarà a grans capitals com Londres, París, Nova York, Chicago, Los Angeles o Amsterdam, entre d'altres.