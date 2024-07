Una caiguda informàtica global de Microsoft provoca incidències als aeroports catalans i al 061

Una caiguda global de sistemes d'informàtica de Microsoft provoca incidències aquest divendres en grans empreses i infraestructures d'arreu del món. El servei en línia del 061 i els aeroports catalans són els principals afectats de casa nostra. La incidència també afecta la resta d'aeroports de la xarxa Aena i aerolínies internacionals com Ryanair, Vueling, Turkish Airlines, United or Delta.

Altres aeroports internacionals o televisions com Sky News també estan afectades per la incidència, així com el sistema d'emergències de l'estat d'Alaska, als Estats Units. La plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha admès estar al corrent de caigudes de servidors de Windows i està treballant per resoldre-ho com més aviat millor.

Aena ha informat aquest divendres que a causa d'una incidència en el sistema informàtic s'estan produint alteracions als sistemes i als aeroports de la xarxa tant a Catalunya com arreu d'Espanya, el que podria provocar retards. Mentrestant, les operacions s'estan desenvolupant amb els sistemes manuals, segons ha assenyalat la companyia en un avís a la xarxa social X (abans Twitter).

A més, ha apuntat que estan treballant per solucionar-ho com més aviat millor i que els problemes no estan afectant tots els aeroports de la mateixa manera. Aquesta incidència en el sistema informàtic coincideix amb la temporada estival, un període de gran afluència als aeroports catalans i de l'Estat.

Debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de Aena y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible.



Mientras, las operaciones se están… pic.twitter.com/bSDL5afBG0 — Aena (@aena) July 19, 2024

L'avaria afectaria sistemes de cobrament, embarcament o facturació, entre altres. També s'ha produït en aeroports d'altres països a causa de la caiguda de sistemes relacionats amb Microsoft, afectant alhora altres serveis. Alemanya, els Països Baixos, Austràlia o els EUA són altres països que han reportat problemes. L'aeroport d'Edimburg ha afirmat que la interrupció del sistema informàtic també afecta altres sectors i ha admès que la incidència provocarà que les cues siguin més llargues de l'habitual.



El SEM demana no col·lapsar el 061

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) demana a la ciutadania que només faci servir el telèfon 061 Salut Respon i el 112 per a "urgències i emergències sanitàries". L'objectiu és no col·lapsar les línies mentre es duen a terme les tasques necessàries per resoldre el problema el més aviat possible. Alhora, han apuntat que els dubtes i consultes sobre salut es solucionaran a mesura que el servei es vagi restablint en la seva totalitat.