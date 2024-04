El Govern espanyol tanca la porta a la proposta d'ampliació del Prat d'Aragonès

El Govern de Pere Aragonès ha llançat una nova proposta per a l'ampliació del Prat: suspendre l'operativa segregada actual de les pistes de l'aeroport i permetre que les dues paral·leles funcionin de forma independent, acollint tant aterratges com enlairaments, quatre hores al dia en els mesos d'estiu de juliol i agost. Així ho ha avançat aquest dijous La Vanguardia. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha tancat la porta a la proposta de l'Executiu català perquè "vulnera un acord previ existent" entre els dos governs.

La mesura proposada per Aragonès permetria augmentar la capacitat actual de 78 a un màxim de 90 vols per hora i es preservarien les llacunes de la Ricarda. No obstant, afectaria als veïns de Gavà (Baix Llobregat), que històricament han reclamat que es blindi l'operativa de pistes segregades actuals, que fa que una pista s'utilitzi només per sortides i l'altra per arribades. En aquest cas, el Govern proposa destinar ajudes per a la insonorització o compra dels seus habitatges.

Concretament, la pista que està més propera a terra és la més llarga i s'utilitza per als aterratges, mentre que la que està al costat mar, la més curta, per als enlairaments. Aquesta darrera és la que Aena va anunciar que caldria ampliar amb l'argument que la llargada és insuficient per prestar servei als avions wide body, que són els que cobreixen les distàncies intercontinentals i que pel seu pes mida acostumen a necessitar més pista.

No obstant, aquesta última opció suposaria envair l'espai natural de La Ricarda i també El Remolar-Filipines en cas de guanyar terreny pel sud, unes opcions que ERC sempre ha descartat per les seves implicacions mediambientals.



Una proposta "de molt curt abast"

El Govern espanyol no veu clara la proposta del Govern català. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio que "vulnera un acord previ existent" entre els dos governs que "el que feia era precisament impedir que es prengués aquest tipus de decisió".

Segons Puente, és una proposta "de molt curt abast" que "empitjora l'acústica" de l'operativa de l'Aeroport, i per tant "perjudica" la salut dels veïns de Castelldefels i Gavà, i que "no suposa una millora de l'operativa de l'Aeroport" perquè no serveix per "esprémer realment el potencial de connexió intercontinental que té l'Aeroport del Prat".

El ministre ha apuntat a més que el fet de combinar els vols amb l'Aeroport de Reus no es pot confondre amb l'ampliació del Prat, perquè "una cosa és incrementar el trànsit de Reus" i una altra "confondre" això amb la creació d'un hub intercontinental que no es pot fer en base a dos aeroports, sinó que ha de plantejar-se sobre la base d'un "únic aeroport".