Els governs català i espanyol negociaran durant tot l'any el futur de l'aeroport del Prat

La Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya crearan diversos grups de treball sobre l'aeroport del Prat: es constituiran en les pròximes setmanes i seran paritaris, podent incorporar experts externs. Les dues parts s'han reunit aquest dijous al migdia per constituir la comissió que ha d'abordar el futur de la infraestructura, la seva governança i les connexions ferroviàries, en compliment al pacte polític amb el PSC per a l'aprovació dels pressupostos.

Els executius han pactat que les propostes es puguin publicar a finals d'any, segons ha explicat el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas. "Creiem que hem de pensar en gran, a futur i en quin ha de ser el model aeroportuari català i tenint en compte tots els aeroports del país", ha dit. El responsable insisteix que la Generalitat ha de tenir capacitat sobre la presa de decisions sobre l'aeroport i que cal veure quines fórmules es poden estudiar.

El Govern demana així pensar en gran i especialment en un model "multipista", recordant que existeixen altres infraestructures aeroportuàries com per exemple les de Girona i Reus. "És el model que existeix a nivell europeu i el que ha de funcionar al país", ha apuntat Sanglas. Cal recordar que, mentre el Govern d'ERC aposta per modernitzar la infraestructura i optimitzar la capacitat sense ampliar l'aeroport en si, els socialistes han reiterat que volen una ampliació i defensen la proposta d'AENA.

L'acord és "total" en matèria ferroviària, segons Sanglas, després que el Ministeri ja hagi presentat els projectes previstos per a l'aeroport de Girona i ja hagi començat a treballar en el de l'estació intermodal de Reus. "Són projectes que des del Govern es veuen molt favorables i el que hem de fer és que s'impulsin", ha afegit.

La qüestió mediambiental

El secretari de Mobilitat ha apuntat que el Prat ha de respectar el medi ambient i els veïns de la zona propera a les instal·lacions, sense renunciar a una major connectivitat internacional. Tot i això, la plataforma Zeropot ha carregat contra la comissió bilateral: assegura que "només respon a les demandes dels grups d'interès empresarials" i va en contra dels "objectius climàtics i ecològics", així com dels "interessos més bàsics de la societat".

"No és possible cap ampliació de l'aeroport compatible amb la preservació i millora del medi ambient. Denunciem, així, el flagrant engany ciutadà que suposa que qualsevol institució pública, privada o comissió de treball defensi un discurs semblant", diu en un comunicat. La plataforma insisteix en el fet que l'aeroport no necessita créixer i demana a les administracions que hi continuïn abocant diners i temps públics en aquest projecte.



Les paraules de Sánchez Llibre, en dubte

El representant de la Generalitat ha posat en dubte les declaracions del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en què assegurava que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li havia expressat el compromís del Govern per "possibilitar que l'ampliació del Prat sigui una realitat". "Si té aquest compromís, a nosaltres no ens l'ha fet arribar el president de la Generalitat", ha afirmat.