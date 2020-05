Calviño veu "absurd i contraproduent" debatre la reforma laboral i crear ara "la més mínima inseguretat jurídica"

La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dijous respecte l'acord dels partits del seu govern, PSOE i Unides Podem, amb EH Bildu per derogar la reforma laboral que seria "absurd i contraproduent generar la més mínima inseguretat jurídica" en plena pandèmia. Amb aquestes declaracions, la ministra ha posat de manifest les discrepàncies dels socis del Govern espanyol respecte al pacte anunciat aquest dimecres. Concretament la seva posició xoca amb la que ha expressat aquest dijous al matí el també vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha defensat que l'acord comporta la derogació íntegra de la reforma laboral. En la seva intervenció a la jornada del Cercle d'Economia, sota el títol 'Reflexions polítiques, econòmiques i sanitàries entorn a una pandèmia', la vicepresidenta ha situat la prioritat del Govern espanyol en el seu suport a les empreses i a l'impuls de l'ocupació "al mateix temps que es protegeix als treballadors".

Calviño, que ha fet aquestes valoracions responent a una de les preguntes d'un membre del Cercle d'Economia, ha assenyalat que l'Estat espanyol s'enfronta a "la major recessió de la seva història" com a conseqüència de la pandèmia, que ja ha causat més de 27.000 víctimes morts i nous contagis cada dia.



Així mateix, ha recordat que les previsions apunten a una caiguda del PIB superior al 9% i un "impacte molt significatiu" en l'ocupació, amb més de 3 milions de treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i un "augment substancial de la pobresa derivada de la crisi". "Els contribuents ens paguen per resoldre els problemes, no per crear-los", ha sentenciat.

Segons ha assegurat Calviño, la "prioritat" del Govern estatal després de superar la pandèmia serà la recuperar l'activitat econòmica i donar suport a les empreses i treballadors. "És el que hem fent i hem vingut fent", ha continuat la vicepresidenta econòmica, que ha citat les mesures de liquiditat per a les empreses, dels ERTO i les prestacions extraordinàries a autònoms.



La vicepresidenta econòmica també ha subratllat que l'actuació actual és "complexa" i que no té "solucions binàries simples" i ha defensat la resposta "vigorosa i decidida" per govern per afrontar els efectes de la pandèmia a nivell sanitari, social i econòmic, Segons ha defensat, han estat mesures "contundents" però ""imprescindibles" per frenar els contagis, tot i els efectes "negatius" que tindrà en l'economia però al mateix temps "positius" per frenar l'expansió de l'epidèmia.



La ministra ha pronosticat que serà una crisi amb un V asimetria, amb una caiguda "molt pronunciada" el segon trimestre i "més suau" en la segona meitat d'any per després començar la recuperació a partir de finals del 2020 i 2021.