Sánchez salva la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma a costa d'afeblir el bloc de la investidura

Les pròrrogues de l'estat d'alarma s'encareixen, i el preu de l'última s'ha traduït en el desencontre més notable entre Pedro Sánchez i la majoria dels partits que formen l'anomenat bloc de la investidura. El Congrés ha autoritzat aquest dimecres, per cinquena vegada, la pròrroga de l'estat d'alarma que empara les decisions i restriccions aprovades per fer front a l'emergència sanitària de la Covid-19, en aquesta ocasió fins al 7 de juny.



L'Executiu estatal ha tornat a ser testimoni de la pèrdua de suports i la comparativa amb les primeres votacions ja dibuixa un abisme. La Cambra ha concedit aquesta ampliació amb 177 vots a favor, 162 en contra i 11 abstencions. Una xifra, que tot i que encara reflecteix una majoria absoluta, està ja molt lluny dels 321 diputats que van donar el 'sí' a la primera autorització de la pròrroga el 25 de març.



El ball en les xifres esdevé de la dansa entre els grups, dels que han oscil·lat de l'abstenció al 'no', i del 'sí' a l'abstenció; el dany per a l'Executiu és doble: no només perd suports, sinó que no en guanya cap. Han votat a favor de la pròrroga el PSOE, Unidas Podemos, Ciutadans, PNB, Más País, Coalició Canària, PRC, Teruel Existe; en contra s'han posicionat PP, Vox, ERC, JxCat, CUP, Compromís i Fòrum Astúries; i les abstencions han vingut de Bildu, Navarra Suma, Nova Canàries i el BNG.

"Avui veiem com s'esvaeix el bloc de la investidura", ha manifestat Íñigo Errejón al començament de la seva intervenció; curiosament, el portaveu de l'únic partit que va donar suport al Govern de coalició que, al costat del PNB i Teruel Existe, ha mantingut el seu vot afirmatiu en aquesta cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. ERC (que es va abstenir en la investidura) no s'ha mogut del seu 'no', una posició a la qual s'ha sumat Compromís per donar alguna cosa més que un toc d'atenció al Govern.



"Joan Baldoví (el portaveu de Compromís) gairebé mai s'enfada. Avui el tenen vostès molt enfadat; Baldoví és en moltes ocasions un bon termòmetre de la situació", ha apuntat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant la seva intervenció. El suport de Ciutadans a l'anterior pròrroga de l'estat d'alarma havia fet saltar les alarmes en el bloc de la investidura, i des de la majoria d'aquestes formacions s'havia avisat l'executiu que no podia remar cap a les dues ribes.

Els d'Inés Arrimadas han tornat a ser crucials en l'ampliació de l'estat d'alarma, ja que sense els seus 10 vots als de Pedro Sánchez corrien un gran risc que la Cambra acabés per tombar l'autorització de la pròrroga. L'acord entre l'Executiu i Cs va acabar per dinamitar les negociacions que fins dimarts a última hora el Govern espanyol mantenia amb algunes d'aquestes formacions.



"Ha de triar: o la majoria progressista de la moció de censura per avançar en la igualtat, o la dreta per insistir en les polítiques neoliberals. Si aposta per la dreta no ens trobarà ni a nosaltres ni a la majoria de forces que van permetre la seva investidura. Trieu bé", ha advertit al president la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua. Abans, Rufián havia acusat els de Sánchez de "volar l'esperit de la investidura" amb l'acostament a Ciutadans i el fracàs en les negociacions per prorrogar l'alarma: "Si no ens posem d'acord en la protecció de la vida, en què ens posarem d'acord, en els Pressupostos?", s'ha preguntat.



Tant des del PSOE com des Unidas Podemos s'ha tractat d'enviar un missatge de tranquil·litat i, com ja va fer Sánchez en l'última sessió de control al Govern a la cambra baixa, han intentat acotar els límits de la nova relació amb els d'Arrimadas. "Li recordo que aquesta legislatura dura quatre anys. No estem triant socis, sinó salvar vides", va insistir el president del Govern.

També el portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha defensat davant ERC i Bildu que el suport de Cs a la pròrroga de l'estat d'alarma no era l'inici d'una aliança política: "Tenim molt clar amb qui volem seguir negociant les mesures socials després de la pandèmia, i jo crec que Ciutadans també ho té clar".



L'"esperit de la investidura" a què apel·lava Rufián tampoc s'ha vist entre els partits que van votar 'sí' a la pròrroga. El portaveu del PNB ha destacat que, si s'escau les negociacions amb el Govern havien anat bé i ha posat en valor tres canvis en el nou estat d'alarma: major codecisió, (les autonomies desenvolupen les decisions i acords de l'Executiu); supressió de tres de quatre dels comandaments únics establerts pel primer decret de l'estat d'alarma (només el ministre de Sanitat, Salvador Illa, conserva el seu comandament únic); i un estat d'alarma "territorialitzat" (el territori que passi de fase 3 ja no estarà sota l'estat d'alarma).



No obstant això, no s'ha apel·lat a la recuperació del bloc ni a futures col·laboracions en les iniciatives de Congrés. Tampoc el BNG, que es va abstenir en la votació, ha apel·lat a la reconstrucció de les aliances, mostrant que aquests partits havien negociat qüestions particulars amb l'Executiu, sense atendre especificitats de el bloc d'investidura.

El portaveu adjunt de Ciutadans a la cambra baixa ha finalitzat la seva primera intervenció amb un advertiment al Govern que ha ressonat a sentència i resum d'un ple en el qual s'ha constatartel mal moment de l'bloc de partits que va permetre el Govern de coalició: "Compleixi amb l'acord, amb Espanya, i ens tindrà al seu costat. Però si no compleix, ja ha vist vostè que està sol".