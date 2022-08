Cambrils recorda les víctimes de l'atemptat terrorista de fa cinc anys amb un acte "per prevenir l'odi"

Cambrils ha recordat aquest dijous les víctimes de l'atemptat terrorista que va patir el 18 d'agost del 2017, la matinada posterior a l'atac de la Rambla de Barcelona. En un acte al lloc dels fets, al passeig Marítim -on s'hi van instal·lar el Memorial per la Pau-, familiars de les víctimes, institucions, cossos de seguretat i emergències i la ciutadania han col·locat una flor blanca sobre el Memorial per la Pau que es va crear. Desenes de veïns del municipi s'han acostat a l'acte i han guardat un silenci escrupolós durant l'esdeveniment.

L'homenatge ha durat uns 25 minuts, en els quals tan sols ha intervingut l'alcalde de la localitat, Oliver Klein, que ha desitjat que actes com aquests "serveixin per prevenir l'odi i el terrorisme". A diferència del que va succeir a Barcelona, l'homenatge s'ha pogut celebrar amb normalitat, sense crits que l'interrompessin.

A banda de Klein, també hi eren els alcaldes de Ripoll, Jordi Munell, i Alcanar, Joan Roig, a més de la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president de les Corts d'Aragó, José Javier Sada; les conselleres d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Tània Verge, i la de Sanitat del Govern d'Aragó, Sira Repollés.

Després d'una ofrena de roses blanques davant del Memorial de la Pau instal·lat davant del Club Nàutic, l'alcalde de Cambrils ha pronunciat, en nom de tots els assistents, un breu i emotiu parlament en què ha subratllat "un missatge de pau". "Cambrils és una ciutat de llum i, fa cinc anys, ens va arribar la foscor", ha descrit aquest dia de suport i homenatge a les víctimes en el seu "dolor compartit".

Klein, que la vigília havia demanat no repetir els incidents d'ahir a Barcelona, ha reiterat el compromís del municipi i de la ciutadania per donar un "missatge de pau" que "s'ha d'imposar a la rancúnia i al dolor" per "prevenir l'odi, el terrorisme i la guerra".



El Memorial per la Pau s'alça al punt on, cinc anys enrere, un cotxe amb cinc terroristes va atacar una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Abans de ser abatuts, els terroristes van causar la mort de la saragossana Ana María Suárez, de 67 anys, i es van registrar sis ferits de diferent consideració.Després de l'ofrena floral els violoncel·listes Olga Prats i Jesús Valls han interpretat El Cant dels Ocells, l'himne per la pau obra de Pau Casals.