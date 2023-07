El canal d'Urgell aprova destinar les reserves d'aigua a salvar la collita de fruita

L'assemblea general de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell ha aprovat aquest dimecres destinar les reserves de 50 hectòmetres cúbics d'aigua a salvar la collita dels fruiters. Es tracta d'unes 9.300 hectàrees que, d'aquesta manera, podran fer quatre torns de reg. Una part de l'aigua es guardarà de cara a la pròxima campanya.

D'altra banda, la mesura "sacrifica" 13.000 hectàrees de cereal d'estiu (6.000) i farratge (7.000), cultius que no es poden regar des del tancament de la infraestructura a finals d'abril a causa de la sequera. Però els pagesos podran demanar ajuts que oscil·laran entre els 700 i 900 euros per hectàrea. La xifra pot augmentar uns 150 euros més per hectàrea si les negociacions amb l'Estat arriben a bon port, ha detallat aquest dimecres el president dels regants, Amadeu Ros.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va autoritzar la setmana passada aquesta dotació extra d'aigua. La decisió l'han pres des de Mollerussa gairebé per unanimitat els 135 síndics, representants d'ajuntaments i industrials i els 20 presidents de les col·lectivitats. Només dues persones han votat en contra de la proposta de destinar les reserves d'aigua a "salvar la collita dels arbres", ha dit Ros.

Les 9.300 hectàrees beneficiades són de fruiters, principalment poma i pera, del total de 50.000 hectàrees que rega el canal principal. Des del tancament de la infraestructura hidràulica fa dos mesos, les finques havien fet un reg per assegurar la supervivència dels arbres, però no tenien assegurada la collita.

Els primers torns de reg podrien començar aquest mateix dijous. Per bé que permetran regar els camps fins a quatre vegades, Ros ha explicat que hi ha camps que es començaran a collir a l'agost que només necessitaran dos torns d'aigua.

"És una situació que no ens havíem imaginat mai, totes les previsions van fallar", ha valorat el president dels regants. De cara a la propera campanya, volen "planificar" i "estudiar molt bé" el repartiment de l'aigua que tindran disponible davant la previsió que els embassaments es puguin omplir o no.

Marxa d'Unió de Pagesos cap a Madrid

D'altra banda, Unió de Pagesos ha iniciat la marxa que ha de portar desenes de tractors d'arreu de Catalunya a la protesta que dimecres hi ha convocada davant del Ministeri d'Agricultura. Assenyalen que el Govern central no concreta com es distribuiran les ajudes al sector, contemplades en el reial decret contra la sequera. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha recordat que el sector ha patit "el doble" la sequera: ni ha plogut ni han pogut regar tant com voldrien.