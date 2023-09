Capten imatges d'un turó europeu a la Vall d'Aran més de 50 anys després del darrer detectat

El passat juny es van captar unes imatges que evidencien la presència d'un exemplar de turó europeu (fura de bosc) a la Vall d'Aran. Fa més de 50 anys que no es detectava la presència d'aquesta espècie en perill d'extinció a Catalunya en aquesta zona del Pirineu, ja que la darrera constància és dels anys seixanta.

Durant els darrers 30 anys la població d'aquesta espècie i l'àrea de distribució s'ha reduït dràsticament fins a arribar a la situació actual. Avui en dia el turó europeu a Catalunya habita únicament en alguns punts de les comarques de Girona, a les planes de l'Alt i Baix Empordà i, de manera testimonial, a les capçaleres del riu Ter a la comarca del Ripollès.

L'enregistrament de les imatges s'emmarca en el projecte de seguiment de mesocarnívors que estan duent a terme el Grup Felis de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) i la Fundació Barcelona Zoo. A la Vall d'Aran, compta amb el suport del Consell General de l'Aran i la col·laboració de voluntaris de l'Associació Aran per a Natura.

Per portar a terme aquest projecte, s'han establert més d'una trentena d'estacions de seguiment a diferents punts del territori català: cadascuna d'elles disposa de 12 càmeres de parany fotogràfic. Les imatges han estat captades en una parcel·la de la Fundació Barcelona Zoo que disposa d'una d'aquestes càmeres.

En perill d'extinció

El turó europeu (Mustela putorius) està classificat com a espècie en perill d'extinció segons el nou Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya. Aquesta és la màxima categoria d'amenaça que contempla el catàleg, per la qual cosa és el mamífer carnívor més amenaçat de la fauna de Catalunya.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Barcelona Zoo i l'Associació Trenca van fundar l'any 2018 el projecte TuroCat. El seu objectiu final és el de revertir una situació que apropa el turó a la seva extinció a Catalunya.

Una de les accions principals del projecte és la seva reintroducció a zones on ha desaparegut, així com el reforç poblacional a àrees on encara hi ha individus. TuroCat es nodreix del seguiment de mamífers que es fan dins del marc d'altres projectes com el programa de seguiment de mesocarnívors del Grup Felis.