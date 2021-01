Carreteres tallades, xarxa ferroviària afectada i usuaris sense llum el tercer dia del temporal Filomena

El pas del temporal Filomena segueix fent-se notar a gran part de Catalunya amb nevades, danys a algunes infraestructures i dificultats en la mobilitat. Un total de 392 abonats continuen sense llum per avaries de mitja tensió, segons ha informat Protecció Civil. La majoria d'aquests abonats es troben a Capçanes (Priorat), amb un total de 288. Altres municipis amb afectacions són Falset, amb 19 abonats sense llum, l'Ametlla de Mar, El Molar, Arnes i Marçà. També hi ha altres afectacions de caire menor en baixa tensió.

Per altra banda, un total d'11 carreteres continuen tallades pel temporal de neu que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). A més, en una cinquantena de trams és obligatori circular amb cadenes. Amb el pas de les hores s'han anat reduint tant les carreteres tallades com els trams on calen cadenes, ja que aquest diumenge a la tarda eren 17 les vies per on no es podia circular i una setantena els trams on calien cadenes.

En concret, hi ha sis vies tallades a la demarcació de Tarragona: la T-330 a Arnes, la T-710 a Falset, la TP-7402 a Porrera, la TV-3022 a El Perelló-Rasquera, la TV-7046 a l'Albiol i la T-7333 a La Fatarella. A la demarcació de Lleida són quatre les carreteres tallades: la LP-7013 a El Vilosell-cruïlla amb C-242, la LV-7011 a Juncosa, la LV-5134 a Noves Segres-Els Castells i la LV-2014 a L'Espluga Calba. A Barcelona està tallada la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal.

Aquest dilluns també continua afectada la xarxa ferroviària. La circulació de l'R15 entre Reus i Riba Roja-d'Ebre segueix tallada, així com l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana-Picamoixons, segons ha informat Renfe. La companyia ha informat que està treballant per posar en marxa la circulació "al més aviat possible". D'altra banda, està previst que aquest dilluns al migdia torni a circular l'AVE entre Barcelona i Madrid. De moment, tampoc hi haurà trens del corredor nord-oest entre aquestes dues ciutats, Tarragona i Lleida. Entre Barcelona i Tarragona circulen els trens del Corredor Mediterrani.



Dificultats per arribar a l'escola

El tercer dia del temporal Filomena coincideix amb el retorn a l'escola després de les vacances de Nadal en ple repunt de les dades epidemiològiques. La neu, però, ha obligat a tancar una vintena de centres escolars a les comarques més afectades. A Ponent, no han pogut obrir l'Escola Francesc Feliu d'Aitona, al Segrià, i les escoles Vall Major de Bovera i la Mare de Déu de Montserrat de l'Albagés, a les Garrigues.

Al Camp de Tarragona són nou les escoles que han de tancar aquest dilluns: l'Escola Serra de Prades, a la comarca del Baix Camp. I al Priorat, l'Institut Escola Montsant de Cornudella de Montsant, l'Escola Pius XII - ZER L'Aglà d'El Molar, l'Escola Antoni Vilanova i l'Institut Antoni Vilanova de Falset, l'Escola Llicorella - ZER L'Aglà de Gratallops, l'Escola Serra Major - ZER L'Aglà de La Vilella Baixa, l'Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades Poboleda, i l'Escola Montsant d'Ulldemolins.

També queda molt afectada les Terres de l'Ebre, on s'han registrat els gruixos de neu més grans, pel que tancaran vuit escoles: la Gessera de Caseres, l'Ametller de la Pobla de Massaluca, El Diví Mestre de Vilalba dels Arcs, Els Castellets de la Fatarella, Sant Blai de Bot, Doctor Ferran de Corbera, Montsagre d'Horta de Sant Joan, l'Escola Josep Riba de l'EMD de la Serra d'Almos.



El transport escolar també ha quedat molt afectat a causa del mal estat de les carreteres al Pallars Jussà i a La Molosa i Pujalt a l'Anoia. A aquestes cancel·lacions de rutes escolars se sumen a les ja tancades el cap de setmana de Ponent, el Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i ja sumen un total de 15 comarques amb afectacions.