'Casa en flames' i 'El 47' situen el cinema en català en el seu millor registre de públic des del 2017

El cinema en català està vivint un bon any a les sales. Fins al 15 de setembre 644.689 persones han anat als cinemes atretes sobretot per títols d'èxit rodats en català com Casa en flames i El 47. La versió original s'endú el 70% del públic de cinema en català en el que portem d'any, amb 456.923 espectadors, una xifra inèdita.

Sumant-hi els espectadors de versions doblades al català i films subtitulats, el públic de films en català ja supera el de tot el de l'any passat i el de cadascun dels cinc anys previs sencers. Només queda per darrere dels 729.888 de tot el 2017, en què van coincidir a la cartellera Estiu 1993, Incerta Glòria, Tadeu Jones 2 i les versions doblades de Ballerina o de Gru 30.

Amb aquestes xifres provisionals, avançades per l'ACN, els espectadors de cinema en català s'eleven ara fins al 7% de tot el públic de cinema a Catalunya, un màxim inèdit l'últim quart de segle. De fet, des de l'any 1997 el públic de films en català (versions originals, doblades o subtitulades sumades) als cinemes de Catalunya mai havia arribat a aquest percentatge en relació a tots els espectadors de cinema a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i Comscore.

L'èxit de 'Casa en flames' i el debut fulgurant d''El 47'

L'èxit incontestable de la pel·lícula Casa en flames, i després el debut fulgurant d'El 47, explica en bona mesura l'increment del públic de cinema en català a les sales aquest 2024. La pel·lícula de Dani de la Orden, de la qual ja s'ha anunciat una segona part, acumula 342.392 espectadors a Catalunya a 29 de setembre. Això la converteix en el film rodat en català més vist als cinemes com a mínim des l'última dècada, per sobre de fenòmens com Alcarràs (269.912 espectadors) i, anant més enrere, de la també multi-premiada Pa negre (2010), d'Alfons Villaronga, que va fer vora 250.000 espectadors segons els registres de l'ICEC.

Amb només tres setmanes en cartell, El 47, de Marcel Barrena, ja l'havien vist més espectadors que el primer gran èxit de Carla Simón, Estiu 1993 (2017), que en va sumar 108.495 en total. I la darrera xifra d'espectadors, actualitzada aquest diumenge 29 de setembre, ja els situa en 158.255. De fet la cinta ha estat -novament- la més vista a Catalunya el darrer cap de setmana, amb més de 17.000 persones.