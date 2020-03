Cassolada històrica de rebuig al discurs de Felip Vi

El discurs del rei Felip VI ha provocat una nova cassolada de rebuig a la monarquia a tota Catalunya. Diverses entitats havien convocat aquesta nit a les 21.00 h, coincidint amb el parlament del monarca, i una hora després de la cassolada diària en suport als sanitaris. Usuaris a les xarxes socials han penjat vídeos amb la sorollosa resposta pels carrers de pobles i ciutats. Òmnium Cultural, l'entitat que havia encapçalat la convocatòria, ha demanat fer sonar la cançó popular italiana Bella Ciao "per dir adéu a la Corona Reial": "Convertim el Bella Ciao en un himne contra els Borbons!"

La cassolada s'ha fet sentir per tot el territori, com ara a Girona, com el cap de l'oposició a l'Ajuntament i portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salelles, ha compartit:

Als repics de cassoles i paelles també l'han acompanyats càntics independentistes com "fora la bandera espanyola" o "llibertat". Al Twitter, molts dels vídeos s'han compartit amb el hashtag #CoronaCiao, fent un joc de paraules amb el coronavirus.

Malgrat que la convocatòria és a escala estatal, a Catalunya Òmnium va demanar manifestar-se des dels balcons de casa per assenyalar-lo com a "corrupte i insolidari": "Denunciem-lo per corrupte i insolidari amb la greu crisi sanitària que estem vivint".



La compareixença de Felip VI aquesta nit arriba en ple esclat de l'escàndol que ha suposat les informacions sobre les presumptes irregularitats de desenes de milions d'euros que s'investiguen a Suïssa en comptes del rei emèrit Joan Carles I i de les quals seria beneficiari el Cap de l'Estat actual. En el cas de Catalunya, Felip VI acumula ja un fort rebuig de bona part de la ciutadania pel dur discurs que va pronunciar el dia 3 d'octubre del 2017 avalant la brutalitat policial contra la gent que va participar pacíficament en el referèndum de l'1-O.



A més d'Òmnium s'han sumat altres organitzacions i entitats a la convocatòria de cassolada d'aquesta nit com ara l'Assemblea Nacional Catalana, el Ciemen, o dirigents dels partits independentistes de JxCat, ERC o la CUP, entre molts altres. De fet, totes les formacions independentistes catalanes, basques i gallegues que formen part de la Declaració de la Llotja de Mar han realitzat un manifest d'adhesió a la protesta contra la Casa Reials espanyola.