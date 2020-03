La convocatòria de cassolada contra la monarquia espanyola agafa força

Diverses organitzacions i entitats han convocat a través de les xarxes una cassolada per aquest dimecres a les 21 hores coincidint amb el discurs que té previst pronunciar Felip VI amb motiu de la situació pel coronavirus. Malgrat que la convocatòria és a escala estatal a Catalunya la principal crida ha sorgit d'entitats com Òmnium Cultural. "Denunciem-lo per corrupte i insolidari amb la greu crisi sanitària que estem vivint", afegeix l'entitat en un missatge a través de Twitter. Òmnium demana als ciutadans que protestin amb una "gran cassolada" i cantant la cançó del #CoronaCiao, en referència a la cançó popular italiana Bella ciao i per dir adéu a la Corona Reial fent un joc de paraules amb el coronavirus.

Avui, dimecres, tothom als balcons quan parli Felip VI per denunciar la gran farsa de la monarquia espanyola.



🕘 21 h

🥁 Cassolada

🎶 Que ressoni el Bella Ciao!



❤️ A les 20 h, i com cada vespre, aplaudirem tothom qui està treballant aquests dies#CoronaCiao pic.twitter.com/PjFbUDdtW3 — Òmnium Cultural (@omnium) March 18, 2020

La convocatòria ha agafat hores d'ara una gran força a la xarxa i en aquests moments és ja un tema viral. La compareixença de Felip VI aquesta nit arriba en ple esclat de l'escàndol que ha suposat les informacions sobre les presumptes irregularitats de desenes de milions d'euros que s'investiguen a Suïssa en comptes del rei emèrit Joan Carles I i de les quals seria beneficiari el Cap de l'Estat actual. En el cas de Catalunya, Felip VI acumula ja un fort rebuig de bona part de la ciutadania pel dur discurs que va pronunciar el dia 3 d'octubre del 2017 avalant la brutalitat policial contra la gent que va participar pacíficament en el referèndum de l'1-O.

A més d'Òmnium s'han sumat altres organitzacions i entitats a la convocatòria de cassolada per aquesta nit com ara l'Assemblea Nacional Catalana, el Ciemen, o dirigents dels partits independentistes de JxCat, ERC o la CUP, entre molts altres. De fet, totes les formacions independentistes catalanes, basques i gallegues que formen part de la Declaració de la Llotja de Mar han realitzat un manifest d'adhesió a la protesta contra la Casa Reials espanyola.



En el comunicat, que a més de les catalanes signen organitzacions com EH Bildu o el BNG, o Més de les Illes Balears i Esquerra Valenciana, es posa de manifest que "mentre ens colpeja aquesta emergència sanitària, social i de cures, hem conegut l’enèsima corrupció borbònica. Malgrat que la població atravessa una de les pitjors situacions dels últims temps, el cap de l’estat es dedica a blanquejar la seva imatge i el govern aprofita l’ocasió per intensificar la vella tendència centralitzadora".



El text també critica implícitament el Govern espanyol ja que afirma que "estan gestionant malament aquest repte -la crisi sanitària-, de manera irresponsable, perquè de nou han prioritzat els interessos de les elits. Això suposa un perjudici gegantesc per la ciutadania i els pobles, un desastre davant del qual hem de protestar i construir vies alternatives". Els signants fan una crida "a sortir aquest dimecres a les 21h, hora prevista per la compareixença televisiva del rei espanyol, a sortir a balcons i finestres i fer soroll per mostrar la nostra impugnació al regim". "Agitem les cassoles per expressar la urgència de dir adéu a la monarquia i construir les repúbliques dels pobles", conclouen.



Aquest migdia ja hi ha hagut un tast de la protesta amb una primera convocatòria de cassolada que s'ha pogut sentir de forma sorollosa en diversos barris de Barcelona i altres municipis de Catalunya. El repte viral de la convocatòria planteja que amb la cassolada es reclami que Joan Carles I "doni els 100 milions d'euros dels saudís a la sanitat pública" aprofitant que el coronavirus està minvant els recursos sanitaris.