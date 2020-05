La Catalunya Central, Lleida, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf passen a la fase 1

Les regions sanitàries de la Catalunya Central, Lleida i Girona i l'Alt Penedès i el Garraf passen aquest dilluns a la fase 1 de desescalada. Aquests territoris s'uneixen així a les tres regions que ja van canviar de fase la setmana passada: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran. Els únics territoris catalans que encara no estan en fase 1 són, per tant, Barcelona, àrea metropolitana i Baix Montseny, que tot i quedar-se en fase 0 sí que viuran un cert relaxament de mesures després que Sanitat avalés una 'fase 0 avançada'. Aquesta flexibilització es traduirà en l'obertura de comerços de fins a 400 m2 sense cita prèvia, la represa del servei de préstec en biblioteques i l'obertura de museus amb un terç d'aforament.

Barcelona i l'àrea metropolitana passen a una "fase 0 avançada"

A la fase 0 avançada, però, continuaran sense poder-se obrir terrasses de bars ni restaurants, ni es podran fer reunions socials de fins a deu persones. Sí que es reobriran espais de culte a un terç de l'aforament i es permetran fer vetlles de fins a deu persones en espais tancats i 15 en espais oberts, com en la fase 1.



En aquesta fase, que a banda de Barcelona només comprèn Madrid i part de Castella i Lleó, es podran reprendre els entrenaments individuals d'esportistes professionals i federats i es podran reobrir els centres d'alt rendiment. També es podrà reobrir centres eductius per tasques de desinfecció i feina administrativa i reprendre l'activitat als centres d'investigació científica.

Pel que fa al pas de la majoria de Catalunya a la fase 1, això permetrà l'obertura de terrasses al 50% de l'aforament –amb 10 persones com a màxim i una distància mínima de seguretat- i les reunions d'un màxim de 10 persones tant en espais públics com privats.



Tot i això, en l'ordre ministerial publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado) aquest dissabte al vespre s'hi permeten noves activitats, com per exemple la caça i la pesca esportiva i recreativa. Com a novetats, també es permetrà que obrin els establiments de més de 400 metres quadrats sempre que només s'obri una part equivalent a aquest límit.

A més, també es deixarà que les comunitats autònomes decideixin si reobren els centres socials per "garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions" recollits al Catàleg de Referència de Serveis Socials. Es tindrà en compte la situació epidemiològica de cada centre o servei i la capacitat de resposta del sistema sanitari corresponent.



Reivindiquen el Baix Montseny com a realitat diferenciada

La zona sanitària del Baix Montseny, tot i ser proposada pel Govern per passar a fase 1 igual que la resta de territoris que ho fan avui, finalment es quedarà en la 'fase 0 avançada', a partir de la decisió del Ministeri de Sanitat. Rebutjant la situació, dotze alcaldes i una trentena de personalitats han signat un manifest per reivindicar el Baix Montseny com una realitat diferenciada. Els signants remarquen que les divisions territorials i les mesures polítiques "s'han de correspondre a la realitat existent" en lloc de "forçar amb calçador l'adaptació de la societat a les línies dels mapes". "Mostrem la nostra disconformitat amb la determinació presa pel Ministeri i aprofitem per reivindicar la necessitat d'estructurar aquest territori d'acord amb la seva idiosincràsia", expressen al manifest.

El Govern espanyol flexibilitzarà les franges horàries dels municipis de menys de 10.000 habitants

Aquesta zona pertany a dues regions sanitàries -Metropolitana Nord i Girona- de manera que a partir d'aquest dilluns quedarà dividida en dues fases diferents. Entre els signants d'aquest manifest hi ha els alcaldes Raül Garcia (Sant Celoni), Dídac Manresa (Breda), Nil Papiol (Hostalric) i Martí Pujol (Llinars del Vallès), entre d'altres, i també personalitats de la societat civil com el geògraf Martí Boada, el periodista Eloi Vila, el pallasso Tortell Poltrona, l'artista Perejaume, l'exdiputat Albano Dante Fachín i el músic Joan Colomo.



Flexibilització d'horaris en municipi de menys de 10.000 habitants

A banda de les mesures pròpies de les fases de desescalada, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar el diumenge que el Govern espanyol té previst flexibilitzar les franges horàries per sortir de casa als nuclis urbans aïllats de menys de 10.000 habitants. Aqueta regulació s'aplica als nuclis de qualsevol fase, com ja passava fins ara als municipis de menys de 5.000 habitants.