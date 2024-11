Catalunya concentra un de cada quatre desnonaments a l'Estat, amb gairebé 4.000 fins al juny

Durant els primers sis mesos de l'any s'han executat un total de 3.961 desnonaments a Catalunya. Són dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) analitzades per l'ACN, que situen Catalunya al capdavant de la llista de comunitats autònomes, seguida d'Andalusia amb gairebé la meitat (2.205). Al territori català es concentren un de cada quatre desnonaments i, malauradament, les xifres són pràcticament idèntiques al primer semestre de 2023, però inferiors al mateix període del 2021 i el 2022.

Entre gener i juny, Catalunya va registrar 2.967 desnonaments per impagament del lloguer, és a dir, el 75% del total. Es situa com a líder a l'Estat tant en termes absoluts com en relació amb la població, amb una ràtio de 37 per cada 100.000 habitants. En el cas dels llançaments per execució hipotecària, Catalunya també encapçala el rànquing autonòmic amb 605 casos, tot i que en termes relatius queda per darrere de Múrcia, amb una ràtio de 16, i del País Valencià, amb 10, superant així els 7,6 desnonaments per aquest motiu registrats a Catalunya.

Gairebé les mateixes xifres que 2023

Els 3.961 desnonaments registrats durant el primer semestre del 2024 són similars als del mateix període del 2023 (3.989), any en què Catalunya també ocupava el primer lloc del rànquing autonòmic tant en xifres absolutes com relatives. Tot i això, la xifra representa un descens respecte al 2021 i 2022, amb 5.061 i 4.824 casos, respectivament.

En aquests dos anys (2021 i 2022) es va registrar un augment notable en comparació amb l'any de la pandèmia, quan els desnonaments van baixar fins a 2.326. Cal recordar que el 31 de març del 2020, el Govern espanyol va aprovar un decret per limitar els desnonaments de llars vulnerables econòmicament i socialment, una mesura que s'ha prorrogat diverses vegades i que, per ara, té com a data límit el 31 de desembre d'aquest any.

Girona, la província amb més desnonaments per habitant

Si ens fixem en les províncies, Girona és la que presenta la ràtio de desnonanents més alta de tot l'Estat: se'n van comptabilitzar 329, és a dir, 40,1 desnonaments per cada 100.000 habitants el segon trimestre del 2024. A Barcelona se'n van executar un total de 1.428, gairebé el doble que Madrid, que es posiciona amb 831.



Per ràtio de casos, les quatre demarcacions catalanes se situen als primers llocs, ja que Girona és la primera província de tot l'Estat (amb una proporció de 40), seguida de Guadalajara (26), Lleida i Tarragona (25 cadascuna) i Barcelona (24).

Segons les dades de l'òrgan regulador del sistema judicial, durant el segon trimestre d’aquest any els jutjats de primera instància han gestionat 128 sol·licituds per recuperar la possessió d'habitatges ocupats il·legalment a Catalunya. Aquesta xifra representa el 20% dels 639 procediments registrats a tot Espanya entre abril i juny.