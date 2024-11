Catalunya i quinze regions mediterrànies exigeixen a l'ONU més recursos per afrontar el canvi climàtic

El Govern de la Generalitat s'ha sumat a Califòrnia i 14 regions més amb clima mediterrani d'arreu del món per fer arribar una declaració conjunta a les parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, reunides a Bakú (Azerbaidjan). Reclamen un reconeixement explícit de les bioregions mediterrànies per abordar la vulnerabilitat a la qual estan exposades davant el canvi climàtic.

Concretament, el document demana que es dirigeixin recursos i programes especialment a les seves zones costaneres vulnerables i a àrees amb estrès hídric. Pels signants, això hauria d'incloure finançament per a projectes d'adaptació, sistemes d'alerta primerenca i infraestructures resilients al clima.

Les bioregions signants apunten que es tracta de zones que s'estan escalfant més ràpidament que la mitjana mundial, cosa que les fa vulnerables a catàstrofes, com ara incendis forestals sense precedents, sequeres prolongades i calor extrema. Alhora, augmenta la recurrència i intensitat de fenòmens tempestuosos violents, com ha passat amb la DANA al País Valencià.

Demanen prioritzar les mesures de transició justa per garantir que l'acció climàtica beneficiï totes les comunitats, especialment les més vulnerables als impactes del fenòmen. Alhora, reclamen que es garanteixi més inversió en investigació específica per a les zones amb clima mediterrani. I volen que s'incentivi la cooperació entre els governs subestatals amb climes mediterranis per mostrar la singularitat dels impactes del canvi climàtic.

"Responsables de la pèrdua de vides"

"Aquests desastres són directament responsables de l'augment de la pèrdua de vides, amenacen la salut i la seguretat de les persones, afecten les economies, danyen infraestructures clau, amenacen l'agricultura, degraden els ecosistemes i destrueixen la biodiversitat a un ritme més elevat que a la resta del planeta", apunten. Finalment, insten a prendre "mesures valentes" per limitar l'escalfament global a 1,5 graus, amb una transició "ràpida" cap a les renovables, la millora de l'eficiència energètica i protecció i restauració dels embornals naturals de carboni.