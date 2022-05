Catalunya ja assoleix el 90% de pernoctacions hoteleres de 2019

El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya a l'abril es va situar en els 4,16 milions, xifra que representa un descens del 10% en relació amb el mateix mes del 2019, any anterior a la pandèmia, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, Catalunya ha recuperat el 90% de les pernoctacions de turistes del mateix mes del 2019. En canvi, si es compara amb l'abril del 2021, l'increment s'ha disparat un 550%, quan aleshores es van registrar 640.738 pernoctacions. Pel que fa al nombre de viatgers, es van superar els 1,6 milions (1.609.148), un 10% menys que el 2019 (1.786.884).

Els turistes superen els 1,6 milions, un 10% menys que el 2019

Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.476.075 eren de residents a l'Estat, una xifra lleugerament per sota al 1.504.607 del 2019. Pel que fa a residents estrangers, les pernoctacions es van situar en les 2.682.562, per sota de les 3,1 milions d'abans de la pandèmia.

Al conjunt de l'Estat, durant el mes d'abril les pernoctacions en establiments hotelers van arribar als 25,1 milions, xifra que suposa un augment del 507% respecte del mateix mes del 2021, quan n'hi va haver 4,1 milions. Tenint en compte la procedència, les pernoctacions dels viatgers residents a l'Estat superen els 10,2 milions, el que representa un 40,7% del total. D'altra banda, les de no residents se situen per sobre dels 14,9 milions. Les estades mitjanes es van situar en les 2,9 nits per viatger, un 37,1% més en termes interanuals.



Per destinacions, Andalusia va ser el territori més visitat pels residents a l'Estat, amb el 20,1% de pernoctacions. En segon lloc, se situa Catalunya (14,4%), seguida del País Valencià (13,2%) i la Comunitat de Madrid (9,5%). Entre els viatgers estrangers el destí més visitat van ser les illes Canàries (31% de pernoctacions), seguides de Catalunya (18% de pernoctacions).