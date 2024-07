La Catalunya on la sequera persisteix: els cultius de fruita seca i vinya del Camp de Tarragona, al límit

Mentre la meitat de Catalunya -la regió metropolitana de Barcelona i Girona- celebra la recuperació de bona part de les conques internes gràcies a les darreres pluges, hi ha una part del país que encara es troba en una situació de sequera crítica que afecta sobretot el sector agrícola. Els pantans del Priorat i el Baix Camp (Siurana, Guiamets, Margalef i Riudecanyes) segueixen buits, per sota del 3%. Un panorama que posa al límit conreus de secà com l'oliva, l'avellana, l'ametlla i la vinya. Alguns pagesos ja han optat per arrencar els arbres.

"Els aquífers estan sota mínims i els pous estan buits", denuncia Sergi Martín, pagès i responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos. "La sequera és del Vendrell (Baix Penedès) en avall. Del Vendrell en amunt no hi ha sequera", detalla. Cal matitzar que la regió metropolitana de Tarragona i part de les Terres de l'Ebre depenen de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), per tant, la situació en aquests punts és ben diferent a la zona dels pantants del Priorat i el Baix Camp.

Cal recordar que els dos municipis que depenen del pantà de Riudecanyes, Riudecanyes i Duesaigües, estan en emergència per sequera. Aquest escenari comporta restriccions, com límits en el consum d'aigua de boca, talls en el subministrament o la prohibició d'omplir piscines en ple estiu.

La collita d'avellana i oliva del Camp de Tarragona, tocades

Els efectes de tres anys de sequera persistent estan provocant la mort de desenes d'avellaners, oliveres, ametllers i ceps. I les darreres pluges no ha solucionat una problemàtica que ve de lluny. "A la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no tenim pràcticament producció d'olives perquè va faltar aigua quan havia de quallar la flor. La collita serà minsa", sentencia Martín. La floració de l'olivera en la zona dels pantans del Baix Camp, Priorat i de la Ribera d'Ebre s'ha assecat.

Olives en una olivera d'una finca de Valls, l'any passat. — Mar Rovira / ACN

L'avellana, un altre conreu clàssic de la zona, també està al límit. El responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos destaca que la situació és especialment dramàtica als voltants del pantà de Riudecanyes, on tots els avellaners estan pràcticament morts. "L'avellaner és un arbust de ribera, i la falta d'aigua l'hi afecta moltíssim. A les zones on no es pot regar, tenir un avellaner és com tenir un cadàver", afirma Martín.

I allà on es pot regar, l'arbre té poca collita "perquè ve estressat de l'any passat, que no va caure ni una gota", detalla Martín, que també sentència que l'ametller de secà "està condemnat i el de regadiu va fent".

Sobre la situació del pantà de Riudecanyes, Martín apunta que la solució implicaria aprofitar l'aigua de la depuradora de Reus, però s'han de fer una sèrie d'obres. "Ens van dir que es farien per la via d'urgència, però no estaran llestes fins a l'any 2027", comenta. Aquesta solució, però té un problema si no es fa bé: l'alta concentració de sals. "Si no es barreja amb aigua potable, l'aigua serà molt salada i hi ha cultius com l'avellanar que és especialment sensible. Regar un avellanar amb aigua salada és matar-lo", assegura.

Aquesta situació posa en risc la continuïtat de moltes explotacions professionals. "Si a la falta d'aigua li sumes la crisi dels preus d'aquests últims anys degut a la competència deslleial d'altres països i la falta de productes fitosanitaris per fer front a algunes plagues, doncs el resultat és el que és: arrencar avellaners", explica Martín.

Pel que fa al preu de l'avellana, Martín explica que en un mercat global com l'actual, "la situació dels cultius del Camp de Tarragona no es notarà en els preus, que continuaran alts perquè les collites són cada vegada més minses". "Això es deu bàsicament al canvi climàtic i a la falta de productes fitosanitaris, especialment a Europa", detalla.



Vinyes seques

La sequera també està causant estralls a la vinya del Camp de Tarragona, especialment a la zona del Montsant, la Terra Alta i el Priorat. Ho denuncia Josep Marrugat, responsable nacional de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, que explica que enguany la vinya ha brotat poc i malament, i molts ceps estan morts. "Hi ha menys raïm i són més petits, per tant, la producció serà més baixa", detalla.

Raïm de garnatxa blanca d'una de les finques del Celler Masroig, al Priorat. — ACN

Les pluges dels últims dies no solucionen la sequera que viu el Camp de Tarragona. "Han contribuït al fet que els ceps es recuperin una mica, sobretot a la zona del Penedès i Alt Camp, però no han arribat ni al Montsant ni a la Terra Alta, dues zones principalment vitivinícoles", explica Marrugat.

El responsable nacional de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos destaca que als tres anys de sequera cal sumar-li la problemàtica que va patir el sector l'any 2020 amb la plaga míldiu i els cops de calor de l'estiu passat. "Unes temperatures que sortosament no estem tenint aquest any, però que han provocat la mort de moltes vinyes", detalla. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama poder fer una reestructuració de les vinyes, que els permetria canviar de varietat, adaptar-se al mercat i renovar les vinyes.