Catalunya viu el tercer estiu amb més nits tropicals des de 1998

Catalunya ha viscut aquest 2024 un nou estiu càlid, també pel que fa a les temperatures mínimes. Els registres de la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals -per sobre dels 20 graus- des de 1998 i també el cinquè amb més nits tòrrides, quan el mercuri no baixa dels 25 graus.

Enguany no s'han batut registres a cap de les 188 estacions, però la suma de 3.454 nits tropicals observades són un valor només comparable als dos últims anys i al llunyà 2003. Al centre de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 20º el 75% de les nits i n'hi va haver 10 tòrrides consecutives a l'agost. En els registres de mínimes també despunta Badalona, diversos llocs de les Terres de l'Ebre i Tarragona, i també Portbou.

L'estiu se situa com el tercer amb més nits tropicals des del 1998, només per darrere de 2022 i 2023. La tendència, doncs, continua: la gran majoria d'estius des de fa una dècada estan entre els deu amb més nits tropicals des de 1998: els de 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 i 2015; en aquest top 10 també s'hi ha de comptar el de 2003, excepcionalment càlid i el de 2009.

Menys nits tropicals, però a més indrets

Ara bé, amb relació a l'any passat, hi ha una rebaixa important del nombre de registres tropicals al conjunt de les estacions: vora 5.000 el darrer estiu i encara no 3.500 enguany (un 30% menys). L'estació amb més nits tropicals registrades és a Barcelona, concretament al Raval.

En canvi, aquest estiu, fins a 149 de les 188 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat nits tropicals, més que l'any passat. El 2023 en van ser 109 (de 184 estacions en funcionament), per tant, si bé no ha estat un any rècord quant al nombre de nits tropicals, les mínimes per sobre del 20 graus han arribat a més racons del país.

Entre els indrets que n'acumulen més destaca en primer lloc Barcelona, amb més de 60 en la majoria de les seves sis estacions. L'estació del Raval s'endú el rècord amb 67, el que representa el 75% de totes les nits entre el 21 de juny i el 19 de setembre.

Amb entre 50 i 60 nits tropicals registrades hi ha diversos punts d'observació a les Terres de l'Ebre (Amposta, l'Aldea, Illa de Buda, els Alfacs, Alcanar, etc.), Tarragona ciutat i demarcació (Torredembarra, Mont-roig del Camp, l'Ametlla de Mar), i altres més disseminats pel territori, des de Vilanova i la Geltrú (52 nits tropicals), passant per Portbou (48) o Parets del Vallès (43).

64 nits tòrrides a tot el país i 25 al Raval

Amb relació a les denominades nits tòrrides, en les quals el termòmetre no baixa dels 25 graus, n'han estat 64 segons la xarxa del Meteocat. Això és, el cinquè estiu amb més casos des de 1998, i no obstant això, ha quedat lluny del rècord absolut de 206 que es va marcar tot just fa un any. Si s'observen els deu estius amb més nits tòrrides dels últims 25 anys, tots menys el 2001 daten a partir del 2010.

Més de la meitat dels registres de nits tòrrides es concentren en quatre estacions de Barcelona, i en concret n'hi ha hagut 25 a la de Barcelona el Raval. D'aquestes, el centre de la ciutat en va viure deu de consecutives entre el 4 i el 13 d'agost, més que el 2023.

Badalona és l'altra ciutat amb més nits tòrrides registrades aquest estiu, sis en total. Però també n'hi ha hagut diverses a les Terres de l'Ebre: tres a l'estació d'els Alfacs, tres a Vinebre, tres al pantà de Riba-roja, una a Ascó i una a l'Illa de Buda, entre altres. D'altra banda, a Portbou també hi ha constància de dues nits -no consecutives- per sobre dels 25 graus, i també dues a Montserrat, a final de juliol.

Pel que fa a nits roents, aquelles en què els termòmetres no han baixat dels 30 graus, aquest estiu no se n'ha registrat cap. L'any passat, en canvi, se'n va registrar una, a Portbou, la matinada del 21 d'agost (30,3 graus), segons va explicar el Servei Meteorològic de Catalunya a la xarxa X.