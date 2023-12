Cauen un 77% les visites a urgències de nadons menors de 6 mesos gràcies a la immunització contra el VRS

Cauen un 77% les visites a urgències de nadons menors de 6 mesos gràcies a la immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS). De fet, entre octubre i la segona setmana de desembre, és a dir, les 10 primeres setmanes de la temporada epidemiològica, els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han atès a Urgències 158 casos de bronquiolitis per VRS en infants menors de 6 mesos, una xifra que contrasta amb els 1.118 de l'any passat en el mateix període.



En aquesta línia, s'han hospitalitzat 78 nadons (502 l'any anterior) i n'han ingressat a les UCI 24 (191 la temporada passada). Les reduccions han estat del 84,5% i del 87,4%, respectivament. El VRS és una de les principals causes d'hospitalització en infants menors de 5 anys i per aquest motiu el Departament de Salut ha volgut apostar per la seva immunització. Es tracta d'un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o a través de la saliva.



La campanya d'immunització

El conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar el passat 2 d'octubre al CAP Maragall de Barcelona l'arrencada de la campanya d'immunització. Aquest dissabte, dos mesos i mig més tard, ha fet públic que la cobertura ja ha arribat al 83,4% dels nadons. Amb aquesta mesura han disminuït els casos de bronquiolitis, visites a urgències i hospitalitzacions per VRS i per altres causes en aquesta franja d'edat, en comparació a la resta de població en edat pediàtrica i als anys anteriors.



Des de l'inici de la campanya, Salut ha distribuït 65.000 dosis als centres d'atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya. Aquesta quantitat servirà per cobrir la demanda que hi hagi en nadons menors de 6 mesos que neixin fins a març de 2024 i el pressupost global és de 14,1 milions d'euros.



Per aconseguir un bon funcionament, es va establir que la immunització de nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 es realitza als centres d'atenció primària i la de nadons nascuts entre els mesos d'octubre de 2023 i març de 2024 es realitza als centres hospitalaris abans de rebre l'alta.



La infecció per VRS es pot manifestar de diverses formes, en funció de l'edat del pacient i el seu estat immunitari: es poden generar quadres de vies respiratòries altes inaparents, com els refredats comuns, fins a episodis més greus de bronquiolitis o pneumònies. De fet, s'estima que el VRS és el responsable d'un 80% del total de bronquiolitis hospitalàries i d'un 25% de les pneumònies en els menors d'un any.



Fins al 2023, no havien establert cap mesura preventiva autoritzada per utilitzar en tots els nadons. Ara, amb la incorporació de la immunització contra el VRS, Catalunya disposarà d'una de les recomanacions d'immunització més avançades a escala mundial.