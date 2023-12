La protesta de les infermeres contra el nou conveni de l'ICS agafa força i empeny Salut a negociar millores

El malestar de les infermeres i el personal sanitari de l'Institut Català de Salut (ICS) pel preacord d'un nou conveni col·lectiu del sector s'ha traslladat aquesta setmana al carrer. Centenars de professionals d'infermeria van iniciar dimarts una vaga indefinida amb mobilitzacions convocades per diversos sindicats minoritaris (CATAC-CTS, CGT, SOM Sanitat, SOM Intersindical, la Intersindical i Infermeres de Catalunya). Unes protestes que han agafat força després que aquest divendres Satse, el sindicat majoritari, expressés el seu "suport total" a les sanitàries, tot i les discrepàncies inicials.

A principis de setmana, cap de les organitzacions sindicals majoritàries del sector sanitari (CC.OO, UGT, Metges de Catalunya i Satse) van secundar la vaga indefinida convocada per la resta de sindicats minoritaris. De fet, Satse -un dels signants de l'acord de l'ICS- va qüestionar la vaga i va acusar Infermeres de Catalunya "d'electoralista". "La convocatòria de la vaga inclou demandes que no entren dins del que es pot negociar en el III Acord. Temes que excedeixen de la competència de l'ICS i pels que estem lluitant activament en els àmbits adequats", va escriure en una piulada.

No obstant, aquest divendres Satse ha modificat el plantejament del rebuig inicial. En un comunicat, ha expressat el seu "suport total" a les infermeres, llevadores i fisioterapeutes i ha admès que "reconeix i entén" la preocupació "legítima" davant unes taules salarials "que inclouen errors i que plantegen un greuge comparatiu entre categories i, sobretot, dins de la professió". El sindicat ha afirmat que està treballant amb l'ICS i els representants sindicals de la mesa sectorial per corregir els errors. "Aquest preacord és tan sols l'inici de totes les millores per les quals continuarem lluitant", ha apuntat.

Les protestes també han empès el Departament de Salut a negociar millores. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha defensat que el tercer conveni de l'ICS és un "gran acord", però ha admès el "malestar significatiu" en alguns col·lectius. "L'acord és bo, però no és suficient", ha dit. Per aquest motiu, Balcells ha posat sobre la taula tres mesures per a intentar revertir la situació.

Així doncs, demanarà a l'Estat que les infermeres siguin reconegudes en la categoria professional A1 -una de les grans reclamacions del col·lectiu- i també millores per als tècnics superiors i les tècniques en cures d'auxiliar d'infermeria (TCAI). També ha anunciat una reunió amb la ministra de Sanitat, Mónica García, en les properes setmanes.

Quin és l'origen de la protesta?

L'Institut Català de la Salut (ICS) va arribar a un preacord el 22 de novembre amb la majoria dels sindicats amb representació a la Mesa sectorial per al tercer conveni col·lectiu d'aquesta empresa pública, que gestiona la majoria de CAP i alguns hospitals de Catalunya i que té més de 55.000 treballadors. L'últim conveni era del 2006.

Els convocants de la vaga consideren insuficients els increments salarials de moltes categories professionals

Van signar l'acord les organitzacions CCOO, UGT, Metges de Catalunya i la d'infermeria SATSE, però no els dos representants de CATAC-CTS, un dels sindicats que ha convocat vaga, al considerar insuficients els increments salarials de moltes categories professionals, com els auxiliars d'infermeria o el personal administratiu.

En total, Infermeres de Catalunya han presentat 38 reivindicacions que van des del reconeixement de la categoria professional, a augments salarials o detalls concrets de com s'ha d'organitzar la feina diària de les infermeres. Algunes de les reivindicacions no poden ser incloses a un conveni col·lectiu o regulades pel Departament de Salut, ja que n'hi ha que són de competència de l'Estat, com el cas de les categories professionals.

També reclama el reconeixement de totes les especialitats, així com el reconeixement de l'especialització, de les infermeres via màster oficial, adequant el complement econòmic al grau competencial assolit amb aquestes. Entre d'altres, demana el reconeixement de les infermeres del SEM, amb remuneració econòmica adient, que ostentin llocs de treball amb responsabilitat sanitària i de coordinació.