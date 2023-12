Centenars de sanitaris protesten davant del Parlament contra el nou conveni de l'ICS en el segon dia de vaga

Centenars de sanitaris s'han manifestat davant del Parlament de Catalunya en el segon dia de vaga contra el tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS). La protesta, convocada per CATAC-CTS, CGT, SOM Sanitat, SOM Intersindical, la Intersindical i Infermeres de Catalunya, ha coincidit amb el ple on el conseller de Salut, Manel Balcells, ha defensat l'acord pel conveni i ha insistit que l'aturada ha estat convocada per "sindicats minoritaris".

El preacord pel nou conveni de l'ICS, que afecta 55.000 treballadors, el van signar fa algunes setmanes l'empresa pública amb els sindicats CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE. Entre tots sumen 13 dels 15 delegats de la mesa sectorials, els dos restants són de CATAC-CTS. Els sindicats han demanat la dimissió de Balcells.



Segona jornada de protestes

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial amb diversos agents de l'ARRO i sis furgons, que han acordonat la porta principal del Parlament. Tanmateix, durant la intervenció del conseller de Salut davant del ple, un petit grup que es trobava a la manifestació ha entrat a l'hemicicle on han desplegat una pancarta on es podia llegir "Tombem el preacord".

A les portes del Parlament, Jesús Fría, del sindicat CATAC-CTS, que té representació a la mesa sectorial, ha defensat que es veuen "en condicions" d'aturar el tercer conveni de l'ICS malgrat que el Departament i la major part de la mesa donen l'acord per tancat. "Per molt que el conseller i els sindicats signants digui que està fet, és mentida, és un preacord que ha de tornar a la mesa per signar l'acord definitiu", ha assegurat Fría.

Amenaça d'aturada indefinida

La manifestació d'aquest dimecres ha unit els sindicats CATAC-CTS, CGT, SOM Sanitat, SOM Intersindical i la Intersindical, en representació del personal sanitari més enllà de metges i infermeres, i al sindicat Infermeres de Catalunya. Aquestes últimes tenen convocada des del dimarts una vaga indefinida, mentre que la resta de sindicats havien convocat una aturada de dos dies, que acabaria aquest dimecres.

"No descartem una convocatòria de vaga indefinida fins que s'aturi la signatura de l'acord"

Tot i això, Fría ha afirmat que la fi de la vaga "no s'oposa a una cadena de mobilitzacions" i ha reiterat que es plantegen iniciar una aturada indefinida a partir del gener. "Continuarem i no descartem una convocatòria de vaga indefinida fins que s'aturi la signatura de l'acord", ha subratllat.

"Estem intentant que tothom vagi en la mateixa línia, pensem que la mobilització ha de ser unitària perquè la força la tenim juntes i no separades", ha afegit amb relació al sindicat Infermeres de Catalunya, que en el primer dia de vaga va convocar una marxa separada de la resta de sindicats.

Al seu torn, Laia Marçal, vicepresidenta del sindicat d'Infermeres de Catalunya, ha titllat de "classista" la intervenció del conseller i ha criticat que hagi ofert "diàleg" a la resta de sindicats minoritaris, però que "encara no s'hagi posat en contacte" amb ells. "Amb el conseller no hi ha cap trobada" prevista, ha assenyalat.