Uns 3.000 sanitaris es manifesten pel centre de Barcelona en desacord amb el nou conveni de l'ICS

Uns 3.000 sanitaris, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimarts al matí pel centre de Barcelona amb motiu de la vaga contra el tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), prevista per aquest dimarts i dimecres. La protesta l'han convocat els sindicats CATAC-CTS, CGT, SOM Sanitat, SOM Intersindical i la Intersindical, tots ells minoritaris al sector.

El preacord pel nou conveni de l'ICS, que afecta 55.000 treballadors, el van signar fa algunes setmanes l'empresa pública amb els sindicats CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE. Entre tots sumen 13 dels 15 delegats de la mesa sectorials, els dos restants són de CATAC-CTS.

Els convocants asseguren que el tercer conveni "ratifica encara més la precarietat laboral" dels treballadors i que agreuja unes condicions laborals "injustes", que a més "fomenten la divisió i les diferències del personal". Els sindicats han assenyalat el repartiment "totalment discriminatori" entre categories de les partides pressupostàries que implica el conveni, de 320 milions.

Els manifestants han partit des de la seu de l'ICS, a la Gran Via, i han baixat pels carrers Pau Claris i Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume. "Estem en desacord, tombem el preacord" és el lema de la pancarta principal. Els sindicats amenacen amb una vaga indefinida a partir de gener. La marxa ha coincidit amb una altra convocada per Infermeres de Catalunya, que ha sortit de plaça Catalunya.

Les dues marxes s'han acabat ajuntant a Via Laietana. En el cas d'Infermeres de Catalunya, criden ja a l'aturada indefinida des d'aquest dimarts tant als centres de l'ICS i als concertats. L'organització també és minoritària. La resta de sindicats, que agrupen diferents professionals sanitaris, han convocat vaga aquest dimarts i dimecres, però no descarten convertir l'aturada en indefinida a partir del gener.

"La vocació no justifica l'explotació", "Vaga, vaga, l'ICS no paga" i "Fora el classisme de la sanitat" són alguns dels lemes que han cridat els manifestants o s’han pogut llegir a les pancartes.

Consideren l'acord "discriminatori"

Jesús Frías, de CATAC-CTS, ha alertat que el preacord que s'ha signat "suposa un increment salarial de misèria" per a moltes categories professionals. "Sí que volem negociar i millorar les condicions de treball però cal posar diners", ha indicat. CATAC-CTS és el quart sindicat de la mesa, per davant de SATSE, que sí que ha signat el preacord.

Néstor Sastre, de SOM Intersindical, ha titllat el preacord de "discriminatori", perquè hi ha categories que surten beneficiades i d'altres que no tenen pràcticament cap tipus d'increment, ha assegurat en referència als metges. "Ara és el moment de fer un cop de puny a la taula", ha constatat. Segons Sastre, un 56% del pressupost del preacord es destina als facultatius, mentre que hi ha categories que no és un 2 o 3%. "És un menyspreu cap a la resta de categories professionals", ha denunciat.

Per als sindicats convocants, l'acord "és un menyspreu cap a les categoris professionals" que no són metges

Segons va anunciar el Departament de Salut, el nou conveni garanteix un sou de 65.000 euros bruts anuals als metges des del moment que acabin el MIR, el que suposa un augment de 15.000 euros respecte dels 50.000 actuals. També s'apuja el preu de les guàrdies i s'afegirà un complement pels metges sèniors que ja no fan guàrdies: rebran entre 1.000 i 3.000 euros anuals, amb l'objectiu d'evitar que aquests professionals de més edat cobrin menys quan deixen de fer-ne.

També es crea un complement específic per a l'atenció primària i el conveni garanteix que el sou fix de les infermeres s'incrementi en 1.700 euros anuals, amb complements per qui fan torns per cobrir les 24 hores. A més, incorpora el reconeixement d'especialitats en infermeria, entre d'altres millores.