Diversos sindicats minoritaris convoquen vaga a l'ICS contra el nou conveni sanitari

Diversos sindicats sanitaris minoritaris han convocat una vaga aquest dimarts i dimecres dirigida a totes les categories professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) en contra del tercer conveni laboral de l'empresa pública, preacord recentment. Els sindicats CATAC-CTS, CGT, SOM Sanitat, SOM Intersindical i la Intersindical qualifiquen de "triler" el preacord, el consideren un "insult a tota la sanitat pública" i hi veuen "greuges comparatius" entre categories.

I és que l'entesa a la qual van arribar fa unes setmanes l'ICS i els sindicats CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE per al tercer conveni laboral de la institució ha causat malestar entre alguns professionals i col·lectius.



Aquests sindicats tenen 13 dels 15 delegats de la mesa sectorial: els dos únics que no van secundar l'acord són els de CATAC-CTS. Així, la majoria dels sindicats convocants no tenen presència a la mesa negociadora amb l'ICS, pe bé que poden tenir cert pes en algunes categories i/o centres sanitaris.

Els convocants adverteixen que el tercer conveni "ratifica encara més la precarietat laboral" dels treballadors i que agreuja unes condicions laborals "injustes", que a més "fomenten la divisió i les diferències del personal". Els sindicats han assenyalat el repartiment "totalment discriminatori" entre categories de les partides pressupostàries que implica el conveni, de 320 milions.

De cara a la primera jornada de vaga, els sindicats tenen previst concentrar-se davant de l'ICS i manifestar-se fins a la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat. Dimecres protestaran davant de les portes del Parlament, en una mobilització plantejada de manera unitària amb els sindicats que han fet altres convocatòries de vaga. Segons com vagin aquestes dues jornades, els sindicats no descarten una vaga indefinida de cara al gener.

Crida a la vaga també a infermeria

El tercer conveni de l'ICS també és "la gota que ha fet vessar el got" per portar el sindicat Infermeres de Catalunya a convocar una vaga de caràcter indefinit a partir d'aquest dimarts davant la situació "límit" del col·lectiu al sistema sanitari. El sindicat no és majoritari. En un comunicat, l'organització va denunciar el "menyspreu" cap a la professió que veu tant en el tercer conveni dels centres concertats, que es va signar el gener passat, com en el preacord del tercer conveni de l'ICS.

La crida es dirigeix a totes les infermeres del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT), tant de l'ICS com dels centres concertats. Dimarts es concentraran a la plaça de Catalunya i marxaran també cap a Sant Jaume, mentre dimecres es manifestaran el Parlament i divendres tenen previst fer-ho a la conselleria. A més, aquest divendres, hi ha una altra convocatòria de vaga del sindicat Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS) a la primària de l'ICS.