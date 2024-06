Caus i esplais reubiquen campaments però lamenten els canvis arran del risc d'inundació

Caus i esplais ja han reubicat la majoria de les més de 200 activitats d'estiu que s'havien organitzat en 79 terrenys d'acampada propers a rius, i que no tenien el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) arran del risc d'inundació. Les entitats de lleure confien que totes les activitats afectades per aquesta situació s'acabaran fent.

Això no obstant, lamenten que no es pot parlar d'uns campaments "normals" pels canvis de lloc, de projecte pedagògic o de dates que han hagut d'assumir en els últims dies. Ho han explicat després de signar un conveni amb Drets Socials que precisament vol garantir els campaments d'estiu per als pròxims anys.

En concret, el departament facilitarà terrenys alternatius d'acampada i crea una línia de finançament per als estudis d'inundabilitat, una fórmula per guanyar temps de cara a l'any vinent. El pacte arriba després que l'ACA cancel·lés l'autorització d'espais d'acampada per la proximitat a rius o rieres, a les portes de la temporada de campaments, afectant directament un mínim de 8.000 criatures.

Les exigències de l'ACA

Les entitats afectades s'han queixat de l'exigència d'haver de pagar estudis hidràulics per saber si la zona on es vol acampar és inundable i que representen un cost elevat que desequilibra els seus pressupostos. Més d'un miler de persones es van manifestar el passat dissabte en contra de la normativa de l'ACA, assegurant que posava en ric les acampades d'estiu, i assenyalant les limitacions administratives i la falta de suport.