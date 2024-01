Només la meitat de les converses entre infants de caus i esplais són en català

El 54% de les converses exclusivament entre infants als caus i esplais són en llengua catalana. La resta es produeixen majoritàriament en castellà, mentre que una part molt residual es dona en altres llengües. En canvi, quan els infants s'adrecen als monitors o caps ho fan en català en un 73% de les converses. És una de les conclusions principals d'un estudi de Plataforma per la Llengua i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) presentat aquest dimecres.

L'estat del català al cau i a l'esplai. Estudi sociolingüístic a l'associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària a Catalunya recull 3.954 converses en 22 caus i esplais. Hi ha intervingut 1.413 participants i s'han fet 138 registres de veu per a l'anàlisi qualitativa. El mètode de l'estudi ha estat l'observació no participant.

Així mateix, prop d'un 70% de totes les converses que tenen lloc en aquests espais, incloent-hi monitors i infants, es produeixen en català, i un 30% en castellà. En el cas dels infants, el percentatge de català baixa al 64% en el total de converses en què intervenen, i puja al 35% de castellà). Els monitors i caps fan servir el català en el 77% dels casos cap als infants i el 22% en el cas del castellà. A més, en un 80% de les converses entre monitors i caps es fa servir el català.

Llengua en funció del context i l'interlocutor

Eloi Planas, membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, ha destacat que els infants canvien de llengua depenent de l'interlocutor que tenen al davant o el context: "Aquests canvis tenen patrons que es repeteixen com la introducció de paraules i frases en castellà en el moment de fer jocs". Això es produeix quan un es dirigeix en castellà a la resta, i produeix un canvi d'idioma en els seus interlocutors, ha assegurat.

Sobre la situació del català en una zona i la repercussió de la condició lingüística ambiental (CLA), s'observa una clara diferència en l'ús del català entre els caus i esplais de CLA baixa i, d'altra banda, els de CLA mitjana i alta. En els primers, la llengua de les converses quan hi participa algun infant no arriba al 50% en català i quan les converses són entre infants només el 15,3% és en català.

D'altra banda, les noies utilitzen més el català que els nois, sobretot en les converses entre ells, sempre segons l'estudi. En les converses no mixtes de nois, el català no és la llengua majoritària per pocs menys d'un punt (49,6%), mentre que en el de les noies el percentatge és molt més elevat (60,9%).