Un centenar d'espectacles recorreran diverses poblacions gironines en el marc del Temporada Alta

Els responsables del Temporada Alta han presentat aquest dijous la programació completa de la 32a edició del festival. Entre el 30 de setembre i el 10 de desembre, una desena de poblacions gironines, amb Salt i Girona d'epicentre, acolliran un centenar d'espectacles d'arts escèniques repartits en unes 160 funcions.

Segons ha detallat el director del festival, Salvador Sunyer, a l'ACN, es tracta de l'edició amb l'aposta internacional "més potent" de la història. Comptarà amb la participacio del director McBurney, que s'estrena al Temporada Alta amb Drive your plow over the bones of the dead. És un thriller ecològic que planteja perquè s'estan morint tots els caçadors d'una població.

Del panorama internacional també destaca el nom de Thomas Ostermeier, que torna al certamen amb Qui a tué mon père i el director suís contemporani, Milo Rau, amb Familie. També forma part de la programació d'enguany l'última revisió del text La Gavina de Txèkhov. Després de mostrar les versions de Korsunovas o Àlex Rigola, aquesta vegada el text arriba a mans d'un jove director lituà, Jokubas Brzays. Es tracta d'un dels deixebles de Korsunovas i que presenta una proposta de "teatre despullat on només hi ha l'essència dels actors i el text".

Del panorama artístic català, destaca Casares - Camus: Una història d'amor, dirigit per Mario Gas; una lectura de textos clàssics a càrrec de Míriam Iscla i Pol López; Els Ossos de l'Irlandès, de Teatre Nu; La materia. De la leona a la invencible, d'Olga Pericet i Daniel Abreu, o nous projectes de Las chicas del Barro, La Veronal, Cabosanroque, Las Huecas, Cascai Teatre, Jordi Oriol, Nao Albet i Marcel Borràs, Ada Vilaró, Sergi Buka o Albert Pla, entre d'altres.

Un concert d'Antònia Font

La 32a edició del Temporada Alta arrencarà el 30 de setembre al Palau Firal de Girona amb el concert d'Antònia Font. L'endemà, diumenge 1 d'octubre, El Pot Petit organitzarà tot un dia d'activitats per a tota la família al mateix espai.

No serà fins al 6 d'octubre que començarà oficialment el festival, inaugurat per l'obra Face T(W)O. La plaça U d'Octubre de Girona serà l'escenari d'aquest espectacle de dansa gratuït.