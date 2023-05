El Temporada Alta presenta 18 produccions i coproduccions, amb més propostes internacionals "que mai"

El Temporada Alta ha presentat aquest dijous 18 espectacles que són produccions pròpies i coproduccions, que formen part de la programació que es donarà a conèixer sencera a finals d'agost. Nou les coproduccions són estrenes absolutes, dues estrena a l'Estat espanyol i dues més estrena a Catalunya.

El festival també puja la seva aposta en relació amb les aliances internacionals i el compromís amb la creació artística ampliant la seva participació en projectes europeus. El director Salvador Sunyer ha remarcat que, amb sis espectacles, és l'edició amb més propostes internacionals "que mai".

La 32a edició del festival se celebrarà entre el 30 de setembre i el 4 de desembre, amb aquestes estrenes absolutes, muntatges internacionals i propostes de creació contemporània de gèneres com teatre, dansa, circ, instal·lacions i música. Es manté així l'aposta per produir propostes escèniques pròpies i per coproduir espectacles amb companyies, equipaments i productores internacionals i del país, segons l'organització.

Casares – Camus: Una història d'amor, principal producció

La principal producció pròpia d'enguany serà Casares – Camus: Una història d'amor, un espectacle inspirat en les cartes reals que es van intercanviar l'actriu María Casares i l'escriptor Albert Camus. Rosa Renom i Jordi Boixaderas seran els encarregats d'interpretar els dos personatges històrics sota la direcció de Mario Gas.

També arriben amb força les coproduccions catalanes. Sunyer ha destacat la proposta d'un "dels creadors amb més veu pròpia" com és Jordi Oriol que presenta Sísif fa o no fa, donant veu a un personatge atrapat en l'engranatge de la societat capitalista i la insatisfacció perpètua.

D'altra banda, tornaran Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), de Gabriel Calderón, El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, de Josep M. Miró i el Torneig de Dramatúrgia, que ja sumarà tretze edicions.

El Temporada Alta també participa en tres espectacles dirigits al públic familiar, principalment, de 0 a 4 anys. Es tracta de Juguem?, de la Companyia Ninnus, Madame Lumiere, de la Companyia Pels Més Menuts, i Com els pingüins, de la Companyia La Bleda (recomanat per a tots els públics).

Projectes europeus

En el marc d'ampliar la seva participació en projectes europeus, destaca el cas de Face T(W)O, impulsat per 14 institucions culturals d'11 països, entre les quals hi ha Temporada Alta. S'emmarca dins la iniciativa People Power Partnership (PPP) de Panoptikum, un treball col·laboratiu de dansa urbana que finalitza ara la seva evolució constant amb un format que reuneix a 32 ballarins (8 d'ells catalans) a sobre l'escenari.

L'altre és una novetat és Shared Landscapes, un projecte internacional coordinat per Caroline Barneaud (Théâtre Vidy-Lausanne) i Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), que es podrà veure al Temporada Alta 2024. Aquest projecte consisteix a convidar artistes i institucions a fer creacions escèniques en espais naturals.

Entre les altres coproduccions internacionals que passaran pel festival trobem els nous espectacles d'Angélica Liddel: VUDÚ (3318) Blixen, Rodrigo García amb Cristo està en Tinder i Mal Pelo amb Double Infinite. De la programació també destaquen muntatges de dansa com Together to get there, d'Akira Yoshida i Lali Ayguadé, La materia d'Olga Pericet o un work in progress de Susanna Barranco, el projecte V7: El problema sigue en pie.

Suport a la producció d'espectacles

El Temporada Alta va avançar la coproducció de 4 muntatges l'any passat, que s'estrenaran durant aquesta edició. L'objectiu final d'aquesta proposta és ajudar a les companyies en la producció d'espectacles i donar suport als artistes perquè puguin allargar els processos de creació. Es tracta de Firmamento de La Veronal, Euforia y desazón de la companyia catalana El Eje i l'argentí Sergio Boris, Sobre l'amistat del Col·lectiu Las Huecas i el nou espectacle de Nao Albet i Marcel Borràs.