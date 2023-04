Els Joglars tornen a Barcelona amb una comèdia per celebrar el 60è aniversari de la companyia de teatre

Els Joglars tornen als escenaris de Barcelona amb ¡Que salga Aristófanes! per celebrar els 60 anys de la comapnyia de teatre. L'obra torna als orígens de la comèdia per defensar la llibertat d'expressió amb la història d'un catedràtic que pateix un escarni públic i és internat en un centre de reeducació psicocultural. La dramatúrgia, que barreja música, dansa, literatura i art visual, s'estrenarà dimecres que ve al teatre Apolo i es podrà veure fins el divendres de la mateixa setmana.

El director de la companyia, Ramon Fontserè, ha lamentat que la societat "cada vegada està més plena de tabús", i ha atribuït aquest "puritanisme" a les universitats americanes, que "infantilitzen" els estudiants. "En tot humor hi ha crítica, si no es pot criticar res, no hi ha humor", ha apuntat.

"No reivindiquem que el passat sigui millor, el que diem és que la llibertat d'expressió no és defensar allò que pensem sinó que tothom pugui dir el que pensa"

"Quan un pensa que és millor callar per no buscar-se problemes, tenim un problema", ha assegurat la sòcia de la companyia de teatre Dolors Tomeu, que ha explicat que Aristòfanes ha estat el referent de la companyia de teatre Els Joglars des de la seva creació per ser exemple de llibertat. Aristófanes, al que consideren el pare de la companyia, és el creador de la sàtira.

Per escenificar el problema, Tomeu ha revelat que una de les escenes que s'interpreten és un camp de mines i cada mina simbolitza una de les ofenses que limiten la llibertat artística. L'obra vol posar en relleu les polítiques de cancel·lació que pateixen molts artistes, que "de vegades poden fer que caiguin en l'autocensura", ha alertat.

"No reivindiquem que el passat sigui millor, el que diem és que la llibertat d'expressió no és defensar allò que pensem sinó que tothom pugui dir el que pensa", ha sentenciat Tomeu, que ha assenyalat que el problema són les etiquetes: "Ningú vol que li col·loquin una etiqueta incòmoda" ni ser "cancel·lat". En aquest sentit, Fontserè ha afegit que les xarxes socials poden ser una arma de doble fulla i que "hi ha gent que intenta controlar la vida dels altres segons la seva percepció".

Dos anys sense actuar a Barcelona

La companyia Els Joglars, que feia dos anys que no actuava a Barcelona, és la companyia de teatre privada en actiu més antiga d'Europa, asseguren els seus socis. "Estem molt contents de celebrar el 60è aniversari", ha dit Tomeu, que ha afirmat que "no s'ha parat ni 4 mesos". La portaveu ha reivindicat també la manera de treballar "artesanal" i ha explicat que hi ha hagut moments difícils per a la companyia: "Tenir un èxit és molt difícil però és més fàcil que resistir", ha afegit.

Tot i això, Fontserè ha assegurat que li queden molts anys sobre l'escenari: "Encara m'agrada jugar", ha dit, i ha explicat que li agradaria anar de gira. "Aquesta vida de còmic itinerant és la que sempre m'ha agradat, és la que conec", ha expressat.

La companyia ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que volen obrir a altres companyies el centre de creació la Cúpula, que va construir la companyia el 1997. "Seria meravellós fer d'allò un centre de creació per a artistes", ha dit Fontserè. Es tracta d'un projecte que està en fase inicial.