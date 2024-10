Centenars d'estudiants de tot Catalunya exigeixen els nous models d'examen de la selectivitat

Centenars d'estudiants d'arreu de Catalunya s'han manifestat aquest divendres a les capitals catalanes per reclamar la publicació del nous models d'examen de la selectivitat. Convocada pel Sindicat d'Estudiants, la protesta s'ha fet de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat davant la falta d'informació sobre les noves Proves d'Accés a la Universitat (PAU). El Departament de Recerca i Universitats s'ha compromès a publicar un model d'examen abans que acabi octubre.

Una de les més multitudinàries ha estat la manifestació de Barcelona, que ha tingut lloc a la plaça de Sant Jaume i ha reunit unes 400 persones. La protesta ha seguit per Via Laietana i ha acabat a l'estació de França. A Via Laietana s'han aturat davant del Departament i han llençat proclames com 'Deixeu de jugar amb la nostra salut mental' o 'Si no hi ha model PAU hi haurà molta guerra'. A Tarragona la protesta ha tingut lloc a la plaça de la Font i a Lleida, al Campus Cappont de la UdL.

Demà les estudiants estem en vaga! Vine a les manifestacions a Catalunya i el País Valencià! ✊🏽Per una educació pública, gratuïta i de qualitat! Prou de jugar amb el nostre futur i salut mental! Volem JA el model de l'examen de la #PAU2025 ! Prou brutalitat policial i repressió! pic.twitter.com/CYnGmRTryk — Sindicat d'Estudiants🇵🇸 (@SindicEstudiCat) October 10, 2024

Els estudiants reclamen que es publiquin "immediatament" els models de les proves per tal de poder-se preparar correctament per als exàmens del juny. Critiquen que s'està jugant amb la seva salut mental i el seu futur. Les PAU se celebraran del 11 al 13 de juny.

El cas és que les proves d'accés a la universitat del juny que ve incorporen canvis. Els exàmens, de model únic, hauran d'incorporar un mínim del 20% de les preguntes no memorístiques, que s'hauran de respondre obligatòriament. A més, els errors en l'ortografia, la presentació i la coherència del discurs poden fer baixar la nota fins a dos punts.

La segona quinzena d'octubre

Per la seva banda, i davant les protestes dels alumnes, el Departament de Recerca i Universitats s'ha compromès a publicar un model d'examen de cada una de les 35 matèries de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) abans que acabi octubre. La coordinadora de les PAU, Pilar Gómez, ha respost així a les crítiques dels estudiants. Gómez ha insistit que el resultat de les PAU depèn d'haver fet "bé" el batxillerat, rebaixant així la importància de si el model és un o altre.

Ha afegit que s'està acabant de valorar quant restaran les faltes ortogràfiques però ha dit que en tot cas, a Catalunya, l'alumne en sortirà beneficiat perquè fins ara no hi havia límit a castellà i català i ara pot ser de màxim dos punts.

La coordinadora ha recordat que el govern espanyol va aprovar la nova normativa al juny i ha garantit que no han deixat de treballar durant tot l'estiu. De fet, ha explicat que enguany han avançat les reunions amb els docents de cada matèria on se'ls presenten els models d'examen i es recullen les seves propostes. Aquestes reunions van començar el 30 de setembre i ja se n'han fet 28 de 35, amb la participació d'uns 14.000 docents. La previsió és que un cop que es vagin fent aquestes trobades i es tingui el retorn del que es tracta, es pengin "progressivament" durant la segona quinzena d'octubre els models d'examen i els criteris de correcció.