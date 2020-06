Centenars de manifestants reclamen ciutats amb menys cotxes i més espai per a ciclistes i vianants

Centenars de persones, la majoria amb bicicleta, s'han manifestat aquest dijous al vespre al centre de Barcelona per exigir una reducció dràstica dels vehicles privats i més espai per als vianants i els ciclistes. La plataforma 'Recuperem la ciutat' ha convocat aquest dijous una protesta conjunta a diverses ciutats catalanes. La iniciativa reclama que les administracions aprofitin l'experiència del confinament i la desescalada per accelerar la promoció del transport públic i el no contaminant, a més de l'espai per als caminants. En aquest sentit, el manifest demana un pla de desconfinament que prioritzi les persones i la mobilitat socialment justa i ambientalment sostenible. També adverteix dels efectes nocius per la salut i assegura que la contaminació agreuja els efectes de la Covid-19

Diverses entitats van llançar el passat 13 de maig la campanya 'Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat', per reclamar un desconfinament amb una reducció dràstica de l’ús del vehicle privat. Davant la manca de resposta de les administracions a les seves demandes han convocat aquest dijous a una mobilització conjunta a algunes de les principals ciutats de Catalunya com Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Premià de Mar, Mataró i Badalona.

La campanya, que en tan sols un mes ja compta amb el suport de més de 600 entitats i 7.600 persones, ha fet una convocatòria per passejar i anar en bici amb amics, família i infants en recorreguts tallats al trànsit a les diverses ciutats. El manifest de la iniciativa demana un pla de desconfinament que prioritzi les persones i la mobilitat socialment justa i ambientalment sustenible, en detriment del vehicle privat. La contaminació afecta greument la salut, diu el text, i "agreuja els efectes de la covid-19". "Volem recuperar les nostres ciutats, unes ciutats saludables i que cuidin el clima", afegeix.

"Per primer cop en dècades, moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana l'OMS; per primer cop en els darrers 50 anys, respirar a Barcelona no perjudica la salut", explica el manifest. "És terrible haver hagut d’arribar a aquesta fita per una crisi com la que vivim, però ens permet imaginar la possibilitat de viure en una ciutat sense fums. No és una qüestió menor", lamenta.



Segons els impulsors de la iniciativa, alguns estudis internacionals de la Xina, els Estats Units i Itàlia evidencien que les zones amb més pol·lució estan patint majors taxes de mortalitat i morbiditat pel coronavirus. "La població que porta anys respirant un aire contaminat col·lecciona més patologies respiratòries i cardiovasculars; el que pot portar a experimentar els efectes més greus de la covid-19", concreta.



Per això, diuen que es necessita que un "percentatge important" dels carrers es converteixin en espais per anar en bicicleta i camina de manera segura, a més de potenciar la capacitat del transport públic per tal de garantir la distància de seguretat sanitària.

El manifest assegura que els beneficis per la salut de restringir el trànsit seran múltiples: generarar prou espai per garantir distàncies de seguretat entre les persones, els carrers pacificats seran la manera de promoure la mobilitat activa després de molts dies de sedentarisme per confinament; i respirar un aire net és també una mesura preventiva contra els efectes coronavirus. "Els beneficis ambientals son també palesos: menys emissions en un món que segueix estant en plena emergència climàtica", afegeixen.



El text elogia la iniciativa de ciutats com Barcelona, Girona o Vic per reservar part de la calçada a bicicletes i vianants, a més de millorar el transport públic, tot i considerar-ho "insuficient" perquè encara afecta "pocs carrers i només la zona més cèntrica de les ciutats". A més, critiquen que Lleida o Tarragona no han fet actuacions en el mateix sentit.