Centenars de persones participen a la mobilització d'Arran, que torna a homenatjar Gustau Muñoz

Un any més, la joventut de l'Esquerra Independentista ha aprofitat la Diada Nacional de Catalunya per desenvolupar un atapeït programa d'actes, malgrat les limitacions d'enguany per la pandèmia. Com marca la tradició, el programa -organitzat per Arran- ha arrencat al carrer Ferran de Barcelona, on s'ha homenatjat Gustau Muñoz, el militant adolescent del Partit Comunista d'Espanya (Internacional) que va ser assassinat per un agent de la Policia Nacional en l'11 de setembre de 1978, quan tot just tenia 16 anys.



Després de l'homenatge a Muñoz, s'ha desenvolupat una manifestació pel centre de Barcelona -ha recorregut la Via Laietana- i ha culminat al passeig del Born, on s'han fet als parlaments. Segons els organitzadors hi han assistit unes 600 persones, que en tot moment han mantingut la distància de seguretat. L'acte polític ha acabat amb la crema d'un pòster amb una fotografia de la família reial



En l'homenatge a Muñoz -l'assassinat del qual és un dels crims de la querella argentina que ha forçat la declaració de Rodolfo Martín Villa, ministre de l'Interior en el moment dels fets-, el seu germà Marc ha manifestat que "el combat per la memòria estem guanyant-lo cada 11 de setembre al carrer Ferren. Ara ens toca guanyar el combat jurídic a l'Argentina". També hi ha intervingut l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, que hi ha afegit que "la memòria és el millor antídot contra el feixisme".

La portaveu nacional d'Arran, Adriana Roca, ha fet una crida perquè el jovent sigui "protagonista de totes les mobilitzacions, revoltes i canvis socials" en la situació generada per la Covid-19, "igual que va ser-ho l'any passat amb les protestes per la sentència [del Suprem], el jovent serem la punta de llança davant la crisi que vindrà". En l'acte també ha intervingut el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que a través de la seva portaveu ha assegurat que "el moviment estudiantil hem estat, i serem la punta de llança per a conquerir tots els drets" i ha afegit que els estudiants organitzats "hem de liderar un front de la comunitat educativa on les retallades i l'infrafinançament s'evidencien encara més amb aquesta pandèmia".



L'Esquerra Independentista culminarà els actes d'aquesta Diada amb una "manifestació estàtica al Born" aquesta tarda a les 19h. En el seu manifest unitari, signat per la CUP, Arran, Alerta Solidària, Endavant, el SEPC i el sindicat COS, planteja una "resposta revolucionària" a la situació d'emergència sanitària i crisi econòmica que ha generat la pandèmia, assegurant que aquesta "no vindrà de cap institució subjugada al capital, de cap partit que plantegi posar pedaços a un sistema que només existeix gràcies a l’explotació de la immensa majoria de la població".