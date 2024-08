El Centre Spott atén uns 25 menors per addicció a les pantalles cada any

El Centre Spott de la Diputació de Barcelona ha atès 207 menors per addicció a les pantalles des de la seva creació el 2016 i fins al juliol de 2024, el que equival a 25 menors cada any. Es tracta de les xifres del Programa pantalles d'aquest servei gratuït i descentralitzat de la Diputació de Barcelona, que atén menors d'edat amb problemàtica d'addicció a drogues i/o pantalles.

Segons dades de 2023, el perfil majoritari és un noi (75% dels casos) de 15 anys que abusa principalment dels videojocs, mentre les noies (25%) tenen de mitjana 14 anys i són addictes a les xarxes socials. A més, el 75% dels joves atesos patien algun tipus de trastorn psiquiàtric, com Trastorn de l'Espectre Autista, Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, Trastorn Obsessiu, Ansietat o Depressió, i presentaven dificultats en el rendiment escolar.

Els percentatges d'usuaris han variat enguany: fins al juliol s'han atès a través d'aquest programa un 10% més de nois (85%), mentre que el percentatge d'usuàries ha disminuït un 10% (15%). Pel que fa a l'any 2023, es va observar un increment de persones ateses al centre, sent més significatiu en el cas de l'ús problemàtic o addicció a les pantalles, amb un augment del 15,1% dels casos atesos respecte del 2022.

Si es tenen en compte les dades aportades no només per l'equipament central de l'Spott, sinó també pels quatre punts descentralitzats al conjunt de la província de Barcelona, l'any passat el mal ús de les pantalles ja va suposar el 33% de les atencions a joves per addiccions al servei.

Dia Mundial dels Videojocs

El centre ha fet balanç del programa de pantalles en el marc de la commemoració aquest dijous 29 del Dia Mundial dels Videojocs o Dia del Gamer. En aquest sentit, l'ens afirma que els videojocs poden afavorir algunes capacitats cognitives com l'observació, la memòria visual, la presa de decisions, el raonament o el lideratge, així com el sentit de pertinença o el treball en equip. Però alerta que un comportament persistent o recurrent del joc pot derivar en un trastorn.