Quatre de cada 10 joves atesos per addiccions per la Diputació de Barcelona ho són pel mal ús de les pantalles

Quatre de cada 10 joves atesos per addiccions a la Diputació de Barcelona als seus centres SPOTT l'any passat ho van ser pel mal ús de les pantalles. Es tracta de 118 persones (36,7%) del total de 321 que van passar per aquests espais especialitzats en addiccions, mentre 203 ho van ser per consum de drogues (63,2%). Han estat atesos a l'equipament central ubicat a Barcelona i als seus quatre punts descentralitzats, que donen servei a les comarques del Vallès Oriental, Anoia, Osona i Berguedà.

Des del seu inici l'any 2016, el servei específic de l'equipament central per atendre l'ús problemàtic de pantalles (videojocs, tauletes, xarxes socials) ha atès 216 usuaris de 12 a 21 anys. El perfil majoritari és un noi (81,6%) d'entre 14 i 15 anys, on l'abús principal el fan dels videojocs, mentre que les noies (18,4%) abusen de les xarxes socials; amb presència de trastorn psiquiàtric (75%) i amb dificultats en el rendiment escolar.

Les dades aportades des d'un estudi d'UNICEF sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència mostren que l'edat mitjana del primer mòbil són els 11 anys i que un 95% tenen connexió a internet. Sis de cada 10 adolescents dormen amb el mòbil i quatre de cada 10 estan connectats per no sentir-se sols. Així mateix, l'Enquesta d'hàbits de salut a alumnes de quart d'ESO de la Diputació apunta que un 57% ha vist pornografia, la meitat dels quals abans dels 12 anys.

Pel que fa a les addiccions a drogues, el perfil majoritari de casos tractats al Centre SPOTT és un noi (71%), de 16 a 17 anys, consumidor de cànnabis (96%) amb policonsum principalment de tabac i alcohol. Presenta un patró de consum diari i presència de trastorns psiquiàtrics (70%), que va iniciar el consum entre els 15 i els 18 anys (65%) i amb dificultats en el rendiment escolar.

Alt percentatge de patologia dual

En ambdós casos s'observa així un alt percentatge de patologia dual, és a dir, l'existència simultània d'un trastorn addictiu i un altre trastorn mental (Trastorns de l'Espectre Autista, Trastorn Dèficit Atenció o hiperactivitat, Trastorn Obsessiu, ansietat, depressió, etc.). En l'àmbit d'estudis, destaca un baix rendiment escolar (45%) i problemàtiques com absentisme, expulsions, repeticions i abandonament.

El cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida de forma diària i problemàtica (96%). Les substàncies tòxiques consumides simultàniament amb més freqüència encara són el tabac i l'alcohol, i en manté un increment en el consum de tranquil·litzants, èxtasi i cocaïna. També s'han incrementat els intents autolítics (pensaments de mort o idees suïcides).