Prohibició a primària i restricció a secundària: així funcionarà la regulació dels mòbils a l'ensenyament

Després de mesos de debat, i pressió per part de les famílies, sobre la prohibició del mòbil a les escoles i instituts, el Govern ha aprovat una normativa que regula l'ús d'aquests aparells als centres educatius catalans. A grans trets, prohibirà el seu ús lliure a la primària i el restringirà a la secundària. Així ho ha anunciat la consellera d'Educació, Anna Simó, després del Consell Executiu d'aquest dimarts.



Segons la nova normativa, que entrarà en vigor el curs que ve, a partir del setembre, els mòbils no es podran fer servir als centres i aules de la primària i infantil. Als instituts, la mesura serà més flexible, ja que es podran utilitzar de manera excepcional quan el docent ho digui, per fer alguna activitat lectiva, sempre prioritzant l'ordinador portàtil. Així doncs, l'alumne podrà portar el mòbil, però l'haurà d'apagar quan entri a l'institut.

La normativa estableix que la prohibició del mòbil s'estén a tot arreu, també durant les hores no lectives, des de les classes fins a l'hora del pati, el menjador les hores d'acollida i les activitats extraescolars. "Presentem una regulació clara amb l'objectiu de fixar un marc comú i que no interfereixi en l'aprenentatge de competències digitals dels alumnes", ha apuntat Simó.

I al batxillerat i FP?

En el cas de l'educació postobligatòria, com batxillerat o graus de FP, també es limita l'ús del mòbil, però només en el temps lectiu. Per tant, el telèfon es podrà fer servir en horaris no lectius. Dit d'una altra manera, es podrà utilitzar al pati o als passadissos del centre.

Pel que fa a les penalitzacions, cada centre tindrà llibertat per imposar les mesures correctores o sancions que consideri. En cas d'incompliment de les normes, el Govern contempla una valoració de la gravetat de la falta (lleu, greu o molt greu) i una possible sanció o mesura correctiva.

Simó ha demanat la col·laboració de les famílies, que també "són corresponsables de l'ús del mòbil que fa cada alumne", i ha reflexionat que l'educació no pot ser aliena a la realitat del món digital, desatacant la necessitat de fer que els més joves siguin competents també en aquest àmbit.

Fins ara, cada escola o institut podia decidir amb autonomia com gestionar l'ús dels mòbils personals al centre i a les aules. La Generalitat recomanava restringir al màxim els mòbils als instituts. Però davant la disparitat de criteris en funció del centre, el Departament d'Educació ha decidit fixar un marc general amb base al document guia aprovat pel Consell Escolar de Catalunya el passat mes de desembre.

La pressió de les famílies

Malgrat que fa temps que és una qüestió que està sobre la taula, el tema dels mòbils a les escoles ha guanyat protagonisme des del passat novembre, quan un conjunt de pares i mares del barri de Poblenou de Barcelona van engegar una iniciativa per endarrerir l'entrega dels smartphones fins als 16 anys. Al principi era un xat de WhatsApp, però aviat es va convertir en un grup de Telegram que acumulava milers d'usuaris.

El grup inicial es deia "Poblenou, Adolescència Lliure de Mòbil", però després de l'exitosa rebuda va canviar-se a "Adolescència Lliure de Mòbil". En formen part diverses assossiacions de famílies d'alumnes (AFA) i també hi ha altres grups territorials (Girona, Terrassa, Cardedeu o altres districtes de Barcelona) amb un bon gruix de seguidors.

L'artífex d'aquest moviment és una mare de Sant Martí, l'Elisabet García Permanyer. Ella no s'esperava que tot plegat tingués tanta volada, però s'ha demostrat que la preocupació dels progenitors per l'addicció al mòbil i els problemes associats a les xarxes socials és real i cada vegada més gran.

Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el 2021 els adolescents d'entre 13 i 17 anys passaven de mitjana vuit hores al dia davant d'una pantalla, i el 77% no tenien cap límit de temps en l'ús del mòbil.