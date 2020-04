El Cercle de Cultura reclama a les administracions que injectin recursos al sector

Un dels sectors més castigats per la pandèmia del coronavirus és el cutural. És per això que el Cercle de Cultura ha reclamat a les administracions públiques l'impuls de "mesures de xoc" per injectar recursos en el sector amb caràcter immediat". L'entitat ha fet públic el manifest a favor de la cultura davant la crisi de la Covid-19, a la qual ja s'hi han adherit 21 entitats culturals. El manifest demana establir la cultura com un bé de primera necessitat; que s'integri en els plans estratègics de desenvolupament territorial, social i econòmic; "mesures de protecció" tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals i una "coordinació estratègica" que impliqui als departaments de Cultura, Salut, Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior.

En aquest document s'insta a les administracions públiques catalanes, espanyoles i de la Unió Europea que impulsin un conjunt de mesures que permetin el manteniment del teixit productiu i l’activitat dels sectors culturals per garantir la continuïtat de la feina desenvolupada per creadors, artistes i treballadors de la cultura i de tots aquells ciutadans que hi participen a través de la cultura popular i tradicional.



S'indica que la greu crisi sanitària "ha deixat els sectors culturals en estat de xoc, paralitzats i sense cap capacitat per generar cap mena d’ingressos o per garantir el seu funcionament bàsic" i es lamenta que, en aquest context, s'hagin "descuidat de catalogar la cultura com un servei essencial. Ara des de casa, demà des dels seus espais naturals d’exhibició". "A la situació de dèficit en el finançament de la cultura, la manca d’una llei de patrocini, mecenatge i participació social, s’hi afegeix ara la crisi pandèmica global", afegeix el manifest, que assegura que "els sectors culturals es troben davant del moment més difícil i decisiu de la seva història".



El Cercle de Cultura demana una "coordinació estratègica" que impliqui als departaments de Cultura, Salut, Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior, en "la planificació de la recuperació de l’activitat, per no estigmatitzar els espais culturals, com va succeir en l’inici d’aquesta crisi".



Ja s'hi han adherit 21 entitats dels sectors culturals com Actua Cultura 2%, l'Acadèmia Catalana de la Música; l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC); l'Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA); l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (AELLC); l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya Catalunya Film Festivals (ARC); el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya (GGAC); el Gremi de Cinemes de Catalunya; Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC); Productors Audiovisuals Federats (PROA), i l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP), entre d'altres.