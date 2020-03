La CGT demana el "cessament total" del servei de Correus després de la mort d'una treballadora de la Pobla de Claramunt

Una treballadora de Correus de la Pobla de Claramunt (Anoia), de 51 anys, ha mort per coronavirus. N'ha informat la CGT aquest divendres en un comunicat on demana el "cessament immediat de l'activitat" pel risc que suposa d'expandir el virus, tant entre els propis treballadors com al conjunt de la societat. L'empleada era una treballadora eventual i feia tasques d'atenció al client i repartiment.



Fina Muñoz, secretaria general de la CGT de Correus Barcelona, explica a Públic que "no s'està fent discriminació entre què són serveis essencials i què no". S'han pres certes mesures, com no fer firmar els destinataris quan s'entrega un paquet o evitar l'entrega en mà si és possible dipositar-ho a la bústia, però no s'ha anat més enllà. "El problema és que estem prestant serveis sense que Correus ens hagi facilitat ni mascaretes, ni gels desinfectants, ni guants". L'única mesura preventiva que s'ha pres en aquest sentit, afegeix, és que treballen dia sí, dia no, per complir amb les distàncies de seguretat a les oficines.



Actualment hi ha 199 casos positius de coronavirus entre la plantilla al conjunt de l'Estat, i 685 persones confinades. A Catalunya, hi ha casos tant a Barcelona ciutat, a l'àrea metropolitana (L'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet) com al conjunt de la província (Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Esparreguera, Sitges o Vic, entre d'altres).

Correus s'empara en què "les telecomunicacions formen part dels serveis essencials". Muñoz no ho nega, però aclareix que la majoria d'enviaments no tenen un component d'urgència.

Muñoz explica que Correus s'empara en què "les telecomunicacions formen part dels serveis essencials". No ho nega, però aclareix que la majoria d'enviaments no tenen un component d'urgència. "Els serveis essencials poden ser telegrames i burofax. Una compra online, no". "Per la seguretat de tots, demanem el tancament i que només treballi el personal mínim essencial", afirma.



La delegació sindical de la CGT Correus ha presentat una denúncia a Inspecció del Treball per tal que aturi l'activitat. "No volem ser infectats ni transmissors del virus", afirma al comunicat. Així mateix, la CGT demana "deixar d'anteposar els interessos econòmics a la salut dels treballadors i usuaris".



La CGT ha instat als altres sindicats (UGT, CCOO i CSIF) a l'aplicació immediata de l'article 21 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, que contempla el cessament de l'activitat per "risc greu i imminent per la salut dels treballadors". Es dirigeixen, així mateix, als Govern espanyol i català per demanar la paralització del servei.