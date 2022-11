La CGT denuncia diverses "irregularitats" del Bicing a Inspecció de Treball

La Confederació General del Treball (CGT) ha denunciat a Inspecció de Treball diverses "irregularitats" laborals que asseguren que es donen sobre el servei de Bicing. En un comunicat, el sindicat ha assegurat que el servei "no funciona bé" i que falten bicicletes. També ha carregat contra les condicions laborals dels mecànics, subratllant que falta personal.

"El Bicing a Barcelona no funciona bé. Els més de 136.000 abonats i els més de 150 treballadors ho pateixen diàriament", ha exposat el sindicat. "Constantment hi ha manca de bicicletes per ser utilitzades a les estacions", ha assegurat la CGT, i ha posat com exemple que de les 7.000 que en teoria han d'estar disponibles (4000 mecàniques i 3000 elèctriques), al juliol només va haver-hi 4.000 disponibles.

El sindicat també ha acusat els responsables del servei de deixar bicicletes trencades als ancoratges del carrer a fi de no comptabilitzar-les com a avariades. "D'aquesta manera es camufla la realitat i es maquilla les estadístiques als usuaris. No sabem si amb la participació de l'administració, és a dir, Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i l'Ajuntament de Barcelona, ​​que haurien de garantir un servei com marcava el plec de condicions quan se subcontractà", ha asseverat.

Insuficients mecànics

El sindicat ha afegit que falten mecànics i que treballen en males condicions. "La plantilla de mecànics actualment és de 24 per a 7.000 bicicletes en total. Al subcontracte anterior hi havia 24 i 6.000 bicicletes mecàniques i 300 elèctriques amb dos mecànics. La dificultat de les reparacions i del manteniment ha augmentat enormement en ser 3.000 les bicicletes elèctriques, i el temps que es requereix per a cadascuna ha augmentat considerablement".

Finalment, ha criticat que els vehicles per transportar bicicletes no són els adequats i que es fa treballar als mecànics en altres ciutats on l'empresa concessionària presta servei. "Se'ls ha fet muntar bicicletes destinades al Bicing de Valladolid o de Biscaia, i s'ha traslladat algun treballador a Madrid, Valladolid o la Corunya. Això és un transvasament de recursos del Bicing de Barcelona per a altres negocis aliens al subcontracte de la ciutat".

Una imatge allunyada de la realitat

Davant tots aquests fets, el sindicat ha dit que tant l'Ajuntament de Barcelona com Pedalem Barcelona –empresa responsable del servei, composta per Serveo i PBSC– donen una imatge allunyada de la realitat del servei.

CGT ha exigit a tots els implicats –Serveo, BSM i Ajuntament de Barcelona- que compleixin i facin complir els apartats del plec de condicions per donar un servei de qualitat als usuaris. També ha demanat que es respectin els drets dels treballadors i es posi fi als "abusos que des de la direcció de Pedalem Barcelona s'estan cometent".