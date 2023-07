La CGT se suma a la vaga dels repartidors de Glovo entre divendres i dilluns

La CGT ha cridat a la vaga als repartidors de Glovo entre el pròxim divendres 14 i el dilluns 17. El sindicat ha instat els riders de la multinacional de Barcelona a donar suport a l'aturada dels repartidors d'origen asiàtic (pakistanesos, indis i bengalís). CGT Riders demana que no es consumeixi a través de Glovo durant aquestes jornades.

A través de les xarxes socials, l'associació ha precisat que aquest col·lectiu és el convocant de la protesta, mentre que el sindicat li dona suport "des de fora" i difonent la convocatòria. Els repartidors d'origen asseguren que estan "precaritzats" per Glovo i denuncien que la llei rider "no els va tenir en compte" perquè permet models "inèdits" d'autònoms, a diferència de competidors seus com ara Just Eat.

El col·lectiu també demana una modificació a l'alça de tarifes que cobren. Els repartidors sol·liciten cobrar una tarifa base de dos euros, 50 cèntims per quilòmetre i 60 cèntims durant els primers 4 quilòmetres. També demanen obtenir un bo mínim d'1,6 euros, que s'incrementi fins a 2,2 euros quan es registri alta demanda aquest import.

L'empresa de repartiment a domicili continua operant amb repartidors autònoms malgrat l'entrada en vigor de la llei rider. L'organització va ser fundada a Barcelona i ara està controlada pel grup alemany Delivery Hero.