Científics dels EUA aconsegueixen una fita a la fusió nuclear que permet crear energia neta i barata

El Govern dels Estats Units ha confirmat aquest dimarts que els seus científics han aconseguit, per primera vegada, produir una reacció de fusió capaç de generar un guany net d'energia, cosa que podrà conduir a la producció energètica il·limitada, barata i neta. L'objectiu de la investigació de la fusió és replicar una reacció nuclear semblant a la que el sol utilitza per crear energia.



"Això només és el començament", ha avisat la secretària d'Energia dels EUA, Jennifer Granholm, en una roda de premsa.

Mitjans nord-americans com Bloomberg apunten que la troballa suposa una fita important en una investigació que s'ha desenvolupat durant dècades i amb inversions multimilionàries per desenvolupar una tecnologia que proporcioni energia sense límits i econòmica.



"És un 'sant grial' d'energia lliure de carboni que els científics han estat perseguint des de la dècada de 1950. Encara faltaria almenys una dècada, potser més, per al seu ús comercial, però és probable que l'administració de Joe Biden aconsegueixi el seu total desenvolupament amb noves inversions massives els propers anys", ha assenyalat The Washington Post.

El Financial Times, per part seva, ha assegurat que els físics han intentat aprofitar la reacció de fusió que alimenta el sol, però cap grup ha estat capaç de produir més energia a partir d'aquesta reacció de la que consumeix. Una fita coneguda com a guany net d'energia o guany objectiu, cosa que podria proporcionar una alternativa fiable i abundant als combustibles fòssils ia l'energia nuclear convencional.

El diari financer ha explicat que el Laboratori Nacional Federal Lawrence Livermore, a Califòrnia, que utilitza un procés anomenat fusió per confinament inercial -bombardejar una petita boleta de plasma d'hidrogen amb el làser més gran del món- va aconseguir un guany net d'energia en un experiment de fusió en les darreres dues setmanes, segons van dir al rotatiu persones relacionades amb el projecte.

Avantatges i potencial d'aquesta tecnologia

Tot i que molts científics creuen que encara falten dècades perquè les centrals elèctriques de fusió siguin una realitat, el potencial d'aquesta tecnologia és difícil ignorar. Les reaccions de fusió no emeten carboni, no produeixen deixalles radioactives de llarga durada i, en teoria, una petita tassa de combustible d'hidrogen podria alimentar una casa durant centenars d'anys, precisa el Financial Times.

L'avenç dels EUA es produeix quan el món lluita amb els alts preus de l'energia i la necessitat d'allunyar-se ràpidament de la crema de combustibles fòssils per evitar que les temperatures globals de mitjana arribin a nivells perillosos, recorda el rotatiu.



També subratlla que l'administració de l'actual president dels Estats Units està invertint gairebé 370.000 milions de dòlars en nous subsidis per aconseguir energia baixa en carboni en un esforç per reduir les emissions i guanyar una carrera mundial per la tecnologia neta de propera generació.

Mentrestant, The Washington Post ha subratllat que, en les dècades que els científics han estat experimentant amb reaccions de fusió, fins ara no n'havien pogut crear una que produeixi més energia de la que consumeix i, si bé l'èxit és significatiu, encara queden desafiaments monumentals d'enginyeria i científics al davant.