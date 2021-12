Cinc novel·les per encomanar-se a l’esperit nadalenc

Hi ha moltes maneres d’acabar trobant una lectura que ens atrapi, sobretot aquests dies on les llistes de llibres dels més venuts, les seleccions dels llibres de l’any i les recomanacions de les llibreries tenen més visibilitat que en altres moments del calendari. Una de les tries que no defrauda és la d’Òmnium que només amb les obres finalistes que opten a ser distingides com a "Millor Novel·la de l’Any" ja tenim bona teca per estona. Les d’enguany són: Terres mortes de Núria Bendicho, Junil a les terres dels bàrbars de Joan Lluís Lluís i El primer emperador i la reina lluna de Jordi Cussà (a qui ja trobem a faltar). Però, per ajudar a la inspiració lectora, tot seguit cinc novel·les molt diferents, però totes amb la capacitat de captivar "per causes que ara no és el moment d’explicar" (parafrasejant l’arrencada del Petit Plaer de Txèkhov publicat per Viena). Bona lectura!

'Púding de Nadal', Nancy Mitford (Univers)

Si busques una novel·la per evadir-te de la pandèmia o de l’esperit nadalenc, Nancy Mitford t’ho posa molt fàcil. L’autora de L’aventura de l’amor, amb l’humor que la caracteritza en aquesta ocasió ens transporta a una festa de Nadal on els protagonistes són tan diferents que el garbuix està assegurat. D’acord que el món de la Mitford ja no existeix, però escriu d’una manera tan divertida, que les seves històries són altament irresistibles.

I del cel van caure tres pomes, Nariné Abgarian (Comanegra)

Des del moment que la protagonista estén un hule damunt el llit i es prepara pel son etern (no us enfadeu que no és cap spoiler important), aquesta novel·la d’Abgarian traduïda per Marta Nin t’atrapa. L’Anatòlia viu a un poblet oblidat del Caucas i té una història commovedora, plena de llibres, de mort, però també de "meravelles que no s’esperaven i van esdevenir"…

'La señora Potter no es exactamente Santa Claus', Laura Fernández (Random House)

Aquesta novel·la té la màgia hipnòtica de les boles de neu. Que no us espantin les seves 600 pàgines, perquè un cop entreu al rúfol Kimberly Clark Weymouth no en voldreu sortir. Estructurada en capítols breus i articulada com una mena de matrioxka aquesta història és una cadena infinita d’altres històries, habitada per uns personatges que encomanen tendresa, perquè al capdavall el desgavell i l’absurditat que els acompanya s’assembla molt a la nostra bola de neu particular.

'Relat d’un desconegut', Anton Txèkhov (Viena)

A l’editorial Viena hi ha dues dames, Blanca Pujals i Imma Monsó, que es van empescar una col·lecció anomenada Petits Plaers que a banda de recuperar el bo i millor de la literatura victoriana també repesca textos tan contundents com aquesta novel·la breu de Txèkhov que condensa gairebé tots els temes que mouen el món. Traduïda del rus per Jaume Creus, es llegeix d’una seguda.

'Tres habitaciones en Manhattan', Georges Simenon (Anagrama & Acantilado)

Els llibres del prolífic Georges Simenon tenen el poder d’arrossegar-te per les seves trames aparentment senzilles, però filades amb una finor que sempre amaga sorpreses. Per això són una bona opció si perseguim evasió. A més ara hi ha una bona excusa per revisitar-lo perquè les editorials Anagrama i Acantilado acaben de publicar una col·lecció, acuradament editada, dedicada a l’escriptor. De moment ja hi ha tres títols, aquest que és un 'amor fou' a Manhattan i Maigret duda i El fondo de la botella.