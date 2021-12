"L’art és la mentida que ens permet comprendre la veritat". La frase és de Pablo Picasso i s’ha utilitzat moltíssimes vegades per parlar de la importància de les arts plàstiques o per contextualitzar determinats aspectes de la història de l’art. En les darreres setmanes han aparegut a Univers, Columna i Comanegra llibres que ens ajuden a no dir tan alegrement allò de "això també ho sap fer una criatura de tres anys". L’art, com la vida és un assumpte amb molts matisos, potser per això a Joan Brossa li entusiasmava tant aquella cita de Frègoli: "L’art és vida, i la vida transformació".

'Miró i els poetes catalans', Vicenç Altaió (Univers)

El Grup Enciclopèdia ha engegat una nova col·lecció dedicada a l’art, es diu Univers Art, la dirigeix Joan Ricart i té l’objectiu de realçar l’art català, generar coneixement i difondre’l, una missió que forma part de l’ADN del Grup Enciclopèdia. Un dels primers títols de la col·lecció és Miró i els poetes catalans, un llibre indispensable per entendre la manera de fer de Joan Miró. Escrit per Vicenç Altaió el volum és un excel·lent treball de recerca i en certa manera també és un relat de la cultura catalana del segle XX.



El llibre evidencia com n’era d’important la poesia per a Miró, va ser un gran lector de poemes i va fer 109 llibres amb poetes, alguns dels quals catalans. De Foix i els avantguardistes fins a Pere Gimferrer. Altaió aconsegueix que la seva recerca es llegeixi gairebé com una novel·la i fa gaudir de valent teixint una xarxa de col·laboracions i complicitats que esdevé una delícia.

'Un món d’Art Brut', Oriol Malet i Christian Berst (Comanegra)

"El terme d’art brut, encunyat per Jean Dubuffet l’any 1945, designa les creacions produïdes per unes personalitats que es desvien dels estàndards socials o psíquics dels corrents culturals dominants", recorda el galerista i expert en art brut Christian Berst al text que obre aquest volum fascinant. Malet i Berst han construït una mena de visita guiada a través de les obres i peripècies dels principals exponents de l’anomenat art brut.



En català i castellà el llibre l’ha publicat Comanegra i tot just comença a fer camí, però a França publicat per Delcourt ja ha seduït a la comunitat lectora. Oriol Malet (Martorell, 1975) és un dels dibuixants de còmic més importants del país, i en aquest còmic el seu talent esclata tot reivindicant artistes marginals com Jean Dubuffet, Henry Darger o Carlo Zinelli. Per a tots ells, qualsevol material és vàlid per crear, des del més modest, fins al més sofisticat, del ready made al land art.

'L’art d’explicar l’art', Enric Nogueras (Columna)

Algunes peces d’art contemporani poden resultar difícils de desxifrar i ens poden fer dir alegrement allò d'"això també ho fa una criatura de tres anys". Precisament, donar arguments per combatre aquesta frase és el que ha aconseguit Enric Nogueras (Barcelona, 1972) amb aquest llibre. Cada peça té una història al darrere i Nogueras n’explica algunes amb un to amè i divulgatiu, tenint sempre molt present la frase de Yasmina Reza que obre el volum: "A tu no t’interessa la pintura contemporània, mai t’ha interessat. No tens cap coneixement en aquest camp. Com pots afirmar que un objecte, que obeeix unes lleis que ignores, és una merda?".