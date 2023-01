El BCN Film Fest programa una setantena de pel·lícules i homenatjarà Wim Wenders

El director i guionista alemany Wim Wenders serà el principal protagonista del BCN Film Fest 2023, que a més d'entregar-li el premi d'Honor, l'homenatjarà a través d'una retrospectiva de la seva trajectòria cinematogràfica amb títols com Cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, La sal de la tierra o Paris, Texas. Precisament la imatge del cartell de la setena edició del festival de cinema, que se celebrarà del 20 al 28 d'abril, és Nastassja Kinski, la protagonista d'aquest últim film. Els Cinemes Verdi, el CaixaForum, Casa Seat, l'Institut Francès i La Perla 22 seran alguns dels escenaris del certamen.

La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha manifestat que Wenders és un dels directors més emblemàtics i importants del cinema europeu, reconegut a nivell mundial. "Un home que representa el cinema d'art i assaig dels 80 i que no ha deixat d'actualitzar-se, sempre a l'avantguarda a la cerca de noves possibilitats i gèneres", ha destacat Casanovas, qui en una roda de premsa per presentar part de la programació del festival ha afegit que hi haurà més convidats destacats aquest any.

Una setantena de pel·lícules

En total, el BCN Film Fest 2023 acollirà la projecció d'una setantena de pel·lícules. Entre l'avenç de títols que formaran part de la secció de concurs trobem Alma & Oskar, de Dieter Berner; El colibrí, de Francesca Archibugi; El primer día de mi vida, de Paolo Genovese, protagonitzat per Toni Servillo; Faather & Soldier, de Mathieu Vadepied; La uruguaya, d'Ana García Blaya; Le voyage de Talia, de Christophe Rolin, i La impaciencia del corazón, adaptació de La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig, dirigida per Bille August.

Fora de competició s'ha anunciat els films El caso Padilla, de Pavel Giroud; No bears, de Jafar Panahi. Així mateix, al certamen es veurà un avançament de Terenci, la fabulació infinita, una sèrie documental de Filmin, dirigida per Marta Layana sobre el novel·lista coincidint amb el vintè aniversari de la mort.

La pel·lícula de cloenda serà Sica, de Carla Subirana, cinta rodada en català i en gallec que ha estat seleccionada per la 73a edició de la Berlinale. Casanovas ha declarat que el film deixarà "molt bon gust de boca" i que els fa il·lusió tancar el BCN Film Fest amb una pel·lícula catalana.