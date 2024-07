Clam per una educació en diversitat sexoafectiva en un Pride que ocupa el centre de Barcelona per primera vegada

La desfilada del Pride ha ocupat el centre de Barcelona per primer cop estrenant nou recorregut. Les carrosses han passat des de plaça Universitat fins a Arc de Triomf, travessant la Gran Via i baixant pel passeig Sant Joan. Enguany, el Pride reclama una educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, recordant que és una "assignatura pendent" a les aules.

En una de les primeres jornades més caloroses de l'estiu, milers de persones, una xifra rècord per Barcelona de 200.000 assistents, segons l'organització- s'han concentrat a sobre de les carrosses d'entitats, empreses i institucions. Alguns dels assistents han remarcat que espais com el Pride serveix per "fer visible" la comunitat LGTBI+ i han assenyalat la importància de sortir als carrers en un context d'auge de l'extrema dreta per "no fer passos enrere".

Una persona sosté una pancarta on es pot llegir transformem les escoles en espais segurs. — Arnau Martínez / Laura Fíguls / ACN

Condemna per una brutal agressió transfova

Collboni: "Els drets que hem conquerit tots són uns drets que s'han de protegir i defensar"

D'altra banda. l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera en funcions d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han condemnat l'agressió a una dona trans durant la celebració del Pride Barcelona. Els fets han passat aquest dissabte de matinada a la Rambla, on el suposat autor ha atacat la noia amb una crossa i ha provocat que hagi de ser atesa en un centre mèdic. En declaracions a la premsa durant la rua del Pride de la tarda, Verge ha condemnat aquesta agressió i ha recordat que la Generalitat té un sistema per atendre persones que hagin patit aquestes situacions. Collboni, per la seva banda, ha assegurat que aquest atac "confirma per què és necessari el dia de l'Orgull".

"Els drets que hem conquerit tots són uns drets que s'han de protegir i defensar", ha afirmat Collboni, que ha destacat que el Pride té enguany un nou recorregut "molt més central" i permetrà reivindicar els drets del col·lectiu LGBTI "amb alegria i diversió". "És un dia de no adormir-nos i estar molt amatents a les amenaces i als discursos d'odi", ha afegit.

Verge: La Generalitat ja està dissenyant materials i itineraris per a centres educatius i professors "perquè l'educació sexual integral sigui degudament implantada"

Verge ha recordat que el Pride posa el focus aquest any en l'educació sexual i afectiva i ha explicat que la Generalitat ja està dissenyant materials i itineraris per a centres educatius i professors "perquè l'educació sexual integral sigui degudament implantada". Se centrarà en el coneixement del propi cos, el consentiment i el respecte i ha de ser, ha afirmat, "un instrument molt important per combatre les violències LGTBIfòbiques i de gènere".