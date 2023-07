Una campanya al Metro de Barcelona reivindica els drets LGTBI+ davant l'auge de l'extrema dreta

Una campanya al Metro de Barcelona reivindica els drets LGTBI+ i la feina de les entitats del tercer sector i moviments socials en la lluita per la igualtat davant l'auge de l'extrema dreta. S'emmarca en el Pride Barcelona, la festa que se celebra aquest cap de setmana a la ciutat per celebrar l'Orgull, i fa servir la imatge de diverses figures públiques, des de la rapera Anier fins al cantant català Alvert, passant pel fundador de Filmin Jaume Ripoll.

Hi participen el fundador de Filmin i el cantant Alvert, entre d'altres

"Teníem la necessitat d'evitar que en aquest àmbit festiu es perdi la part important, la de garantir drets, i per això volíem donar a les entitats la visibilitat suficient", afirma en declaracions a Públic Rafael Escudero, president de la Coordinadora Estatal del Tercer Sector.

El fundador de Filmin, Jaume Ripoll, en el marc de la campanya. — Cedida per la Xarxa Catalana contra la Discriminació i els Delictes d'Odi

La campanya, que ja fa cinc anys que es fa a Madrid, l'impulsa per primera vegada a Barcelona aquesta plataforma juntament amb la Xarxa Catalana contra la Discriminació i els Delictes d'Odi i s'ha presentat aquest dimarts a l'Ateneu Barcelonès.



També hi col·laboren les entitats Observatori Contra l'Homofòbia, Gais Positius, Ahora Dónde, Acathi, Fundació Enllaç, Espai LGTBI Girona i L'H Orgull.



La campanya està visible en 30 punts del Metro de la ciutat, amb l'epicentre a la parada Universitat, i utilitza el lema "Reivindica't amb Orgull". A més, hi ha un lloc web amb missatges de les persones que hi participen, així com les entitats i recursos per facilitar la denúncia de delictes d'odi i situacions de LGTBIfòbia, entre d'altres.



"L'Orgull és una festa d'un dia que va molt bé als empresaris [organitzadors], però volem que les accions s'estenguin al llarg de tot l'any", afirma Escudero. Per aquest motiu, un dels objectius és ampliar progressivament la campanya a altres punts de Catalunya.

Alerta davant l'auge de l'extrema dreta

"És important que hi hagi un compromís de les formacions polítiques per garantir drets"

La campanya arriba a pocs dies d'unes eleccions en què el focus se centra en els dúos PSOE-Sumar i PP-Vox. Davant l'auge de l'extrema dreta, i tot i que la Coordinadora no s'alinea amb cap partit, Escudero assenyala que és "imprescindible" reivindicar davant dels discursos d'odi.

Una imatge de la campanya pels drets LGTBI+ al Metro. — Cedida per la Xarxa Catalana contra la Discriminació i els Delictes d'Odi

"Creiem que és important que hi hagi un compromís de les formacions polítiques per garantir drets", afirma el portaveu. En el dia a dia, les entitats viuen aquest creixement de delictes d'odi, no només en el marc de la lgtbifòbia sinó també el racisme i la discriminació.



"Ja fa temps que s'està creant un clima d'odi. Totes estem molt preocupades davant la situació que això cristal·litzi. La impunitat desgasta i és perillosa, per això necessitem una resposta conjunta i la visibilitat dels moviments socials", conclou Escudero.