Les denúncies per LGTBIfòbia gairebé es dupliquen el primer trimestre de 2023

La LGTBIfòbia s'ha disparat a Catalunya durant el primer trimestre de 2023. Segons les dades publicades pels Mossos d'Esquadra amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull per a l'alliberament LGBTI+, entre gener i març, la policia catalana va rebre 70 denúncies per LGTBIfòbia, gairebé el doble (47%) que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 33 denúncies, recull l'ACN.

Alhora, la policia ha apuntat que els delictes que més s'han produït són agressions, amenaces i coaccions. Els Mossos han detingut o investigat 96 persones, 30 dones i 66 homes, per successos d'aquesta tipologia. Segons dades de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) publicades fa unes setmanes, les agressions al col·lectiu LGTBI van augmentar un 20% a Catalunya durant els tres primers mesos de l'any respecte al mateix període de 2022.

L'entitat destaca que el col·lectiu més afectat continua sent el dels homes gais, amb el 49,5% de les incidències, tot i que també preocupa l'increment d'agressions contra les dones lesbianes i l'augment de la intensitat de les agressions contra el col·lectiu trans.



Es tripliquen les víctimes d'agressions homòfobes

Segons dades dels Mossos, durant el primer trimestre de l'any, fins a 133 persones van ser víctimes d'LGTBI-fòbia, una xifra que gairebé triplica les 54 que van denunciar agressions homòfobes durant els tres primers mesos del 2022. Durant tot l'any passat, 390 persones van ser víctimes d'odi i discriminació per LGTBI-fòbia i 317 van ser detingudes o investigades –247 homes i 70 dones–.



Per tal de protegir la llibertat, la seguretat ciutadana i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, els Mossos mantenen contacte directe amb organismes, administracions, associacions, ONG i altres entitats per intercanviar informació i conèixer de primera mà les seves demandes i inquietuds per millorar l'actuació policial. També han establert una coordinació permanent amb la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació de Catalunya.



Els Mossos han fet una crida a denunciar qualsevol fet delictiu per lluitar contra la xifra oculta i acabar amb la impunitat amb la qual actuen els agressors, sobretot en aquest tipus de delictes.

En alerta davant l’ascens de l’extrema dreta

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar dimarts que davant "posicions reaccionàries que estan sorgint arreu" cal "seguir tenint memòria i seguir lluitant", en referència als governs de'extrema dreta de PP i Vox a la Comunitat Valenciana i Illes Balears. Per això va insistir en la necessitat de "visibilitzar el col·lectiu de gent gran LGTBI+".

Durant la conversa amb una seixantena de persones d'aquest col·lectiu al pati dels Tarongers, el president va defensar "poder viure dignament tal com som i amb la orientació sexual de cadascú". "Si avui hem pogut avançar a Catalunya és perquè hi ha hagut una combinació de moviment social, d'un moviment d'alliberament que des de fa 50 anys és actiu al nostre país", va afirmar Aragonès.