Les agressions al col·lectiu LGTBI van augmentar un 20% durant el primer trimestre de l'any a Catalunya

Les agressions al col·lectiu LGTBI van augmentar un 19,8% a Catalunya durant el primer trimestre del 2023 respecte al mateix període de l'any passat. En concret, des de l'1 de gener al 31 de març, l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) va registrar un total de 85 incidències, 14 menys que el primers tres mesos de l'any anterior (71).

L'entitat destaca que el col·lectiu d'homes gai ha estat el més afectat, amb el 49,5% de les incidències. El col·lectiu trans, que integra homes trans, dones trans i persones no binàries, ha estat objecte del 23,2% de les incidències registrades, d'aquestes, la meitat són patides per dones trans (50%), amb 11 casos.

En tercer lloc, apareixen les incidències de tipus generalista (16,8%), que són les que pateix el col·lectiu LGTBI en general i no persones físiques concretes, com poden ser pintades o un ús de terminologia inadequada sobre el col·lectiu per part dels mitjans. Les dones lesbianes representen el 7,4% de les incidències.

Una de cada quatre agressions

Tot i que el col·lectiu trans continua patint una de cada quatre agressions que reben les persones LGTBI, l'OCH destaca que no hi ha hagut un increment percentual d'incidències, però sí de la "intensitat qualitativa". En aquest sentit, recorda el suïcidi d'una menor trans a Sallent i assetjament escolar a altres menors trans, una agressió física a una dona trans a la via pública, declaracions de representants polítics en espais institucionals i d'usuaris en xarxes socials de caràcter transfòbic o entrevistes a historiadors i psiquiatres amb discurs transfòbic.

Finalment, l'OCH indica que el major nombre d'incidències s'ha registrat a la demarcació de Barcelona, concretament 62, el 72,9% del total. La xifra representa un augment del 9,5% en relació a les incidències registrades a la mateixa demarcació durant el primer trimestre del 2022. Els districtes de Sant Martí i de Sants-Montjuic són els que més incidències han registrat.

A Tarragona es van registrar tres incidències i a Girona dues, mentre que a Lleida cap.